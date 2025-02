V Kranju zmaga Kota, Mogel med deseterico

Drugo tekmo smučarjev skakalcev za točke celinskega pokala v Kranju je dobil Poljak Maciej Kot pred Avstrijcem Manuelom Fettnerjem in Norvežanom Fredrikom Villumstadom. Sobotni zmagovalec Žak Mogel je zasedel osmo mesto, med prvo petnajsterico sta končala še Rok Masle in Žiga Jelar.

Poljak Maciej Kot je drugo tekmo za točke celinskega pokala v Kranju dobil s 106 in 110 metri ter 243,9 točke. 1,1 točke je zaostal avstrijski veteran Manuel Fettner s 105,5 in 111,5 metra, tretji je bil s 6,3 točke zaostanka Norvežan Fredrik Villumstad s 104 in 108 metri.

Žak Mogel, ki je v soboto v Kranju ugnal vso konkurenco, je tokrat zasedel osmo mesto, dvakrat je pristal pri 102,2 metra, zbral je 220,8 točke. Rok Masle je dvakrat skočil 101 meter in je z 216,3 točke zasedel 12. mesto, Žiga Jelar je s 104,5 in 102,5 metra zbral 214,5 točke na 14. mestu. Na 20. mestu je bil Maksim Bartolj, točke so osvojili še Taj Ekart na 25. mestu, Nejc Toporiš na 27. mestu in 17-letni Nik Bergant Smerajc na 28. mestu, ki je ob drugem nastopu v celinskem pokalu že osvojil prve točke.

Celinski pokal se bo čez dva tedna nadaljeval v ameriškem Iron Mountainu.