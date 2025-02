Čeprav smučarski skakalec Johann Andre Forfang v zadnjem času kaže odlično formo, dodatno veselje pa predstavlja dejstvo, da bo postal oče, so za Norvežanom zahtevni tedni. Konec januarja se je razgovoril o družinski drami in razkril, da se oče Hugo bori z rakom debelega črevesja.

"Bilo je brutalno, najtežji dnevi mojega življenja," je o novici, ki je družino doletela le nekaj dni pred božičem, 29-letnik dejal v intervjuju za Dagbladet. Ob tem je dodal, da sta z očetom sklenila dogovor: "Če grem jaz na tekme in opravim svoje delo, bo on opravil svoje delo (zdravljenje)." Johann je tako ostal v tekmovalnem ritmu, oče pa ostaja njegov veliki navijač in spremlja sinove uspehe.

Potem ko je bil Forfang kar štirikrat četrti, je v soboto v Lake Placidu skočil do velike zmage, prve po skoraj letu dni. In jo posvetil očetu.

"To je najboljše in največ, kar ji lahko dam, ko ne morem biti doma. Velika energijska spodbuda za vse nas. Trenutno jo močno potrebujemo." Foto: Guliverimage

"Največ, kar jim lahko dam, ko me ni doma"

"Lepo je, da lahko v tem zahtevnem času nekaj vrnem družini. To je najboljše in največ, kar ji lahko dam, ko ne morem biti doma. Velika energijska spodbuda za vse nas. Trenutno jo močno potrebujemo," je po zmagi za norveški NRK dejal izkušeni skakalec in dodal, da sta z očetom veliko v stiku: "Vsako jutro pred vsako tekmo se pogovarjam z njim in vem, da mu to pomeni neverjetno veliko."

Forfangova moč v tem stresnem obdobju je navdušila športnega direktorja skakalcev Jana-Erika Aalbuja. "Navdušen sem nad tem, da mu uspeva ostati osredotočen na prave stvari. Nemogoče se je postaviti v njegov položaj, zato lahko le snamemo klobuk pred njim. Impresivno. Kakšen človek, kakšen skakalec. Prestal je vihar, a se mu je kljub temu uspelo osredotočiti na prave stvari."

V Lake Placidu bo danes še ena posamična tekma.