Žak Mogel najboljši na prvi tekmi v Kranju

Žak Mogel je bil po prvi seriji tretji, v drugo pa je z drugim najboljšim dosežkom napredoval na vrh in dosegel tretjo zmago v tem rangu tekmovanja po Planici 2023 in lanskem Lahtiju. Drugi je bil Norvežan Fredrik Villumstad, tretji pa Avstrijec Manuel Fettner. Od Slovencev so točke osvojili še Rok Masle (sedmo mesto), Žiga Jelar (12.), Taj Ekart (16.), Urban Šimnic (17.) in Maksim Bartolj (26.).

V skupnem seštevku vodi Norvežan Robin Pedersen, najboljši Slovenec pa je Mogel na 16. mestu.

V nedeljo ob 10.30 bo v Kranju na sporedu še ena tekma.