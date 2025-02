V živo: slovenska četverica po prvi seriji daleč od stopničl

Pester sobotni spored svetovnega pokala v smučarskih skokih se bo končal s tretjo tekmo dneva, tekmo mešanih ekip. Začela se je ob 23. uri, nastopa pa osem reprezentanc. Slovenske barve branijo Ema Klinec, Domen Prevc, Nika Prevc in Anže Lanišek.

Ema Klinec (112 m) in Domen Prevc (115 m) sta slovensko vrsto popeljala na četrto mesto, za reprezentance Nemčije, Avstrije in Norveške, v tretji skupini je nastopila Nika Prevc, ki se ji je skok povsem ponesrečil (101 m) in slovenska vrsta je zaostajala že skoraj 50 točk za tretjo Avstrijo. Za zaključek prve serije je Anže Lanišek s 127,5 metri Slovenijo spet nekoliko približal vodilni trojici.

Na odmor je vodilna odšla četverica Nemčije (482,6 točk), pred Avstrijo (477 t) in Norveško (471,8 t). Slovenija (433,3 t) na četrtem mestu je zaostala slabih 40 točk za stopničkami.

Lake Placid, tekma mešanih ekip:

V tej sezoni sta bili že dve tekmi mešanih ekip, Slovenci so bili novembra v Lillehammerju četrti, pred dobrim tednom pa so po diskvalifikaciji Timija Zajca v Willingenu končali na petem mestu.

Za smučarske skakalke bo to zadnja tekma svetovnega pokala v Lake Placidu, karavana se bo po njej preselila na Ljubno ob Savinji, kjer bosta 15. in 16. februarja posamični tekmi. A tam ne bodo nastopile vse slovenske prvokategornice, saj bodo nekatere mlajše ostale na ameriškem prizorišču za mladinsko svetovno prvenstvo. Med drugim bo Tina Erzar branila naslov mladinske svetovne prvakinje.

Skakalce pa zadnja tekma svetovnega pokala v Lake Placidu čaka v nedeljo ob 16. uri, nato pa se bodo najboljši preselili v Saporo.

