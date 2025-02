"Smučarska zveza Slovenije (SZS) izraža zaskrbljenost glede postopkov merjenja in interpretacije pravil, ki so privedli do diskvalifikacije slovenskega skakalca Anžeta Laniška v Oberstdorfu. Na tej tekmi je bila uvedena nova mera, pri čemer ni bilo podane jasne podlage za njeno uvedbo," so v sporočilu za javnost zapisali pri SZS. Dodali so, da so Mednarodno smučarsko zvezo (FIS) prosili za pojasnilo glede pravne osnove te spremembe, a odgovora še niso prejeli.

Slovenski skakalni tabor se je moral v preteklih dveh tednih sprijazniti s kar nekaj diskvalifikacijami, vezanimi na meritve dresov. Pri Smučarski zvezi Slovenije so se pretekli teden, ko je bil diskvalificiran še Timi Zajc, oglasili s sporočilom za javnost in napovedali pravnoformalne korake, češ da "pri kontrolah opreme ne sledijo zgolj pravilom, temveč tudi določenim usmeritvam". Izsledke naj bi predstavili ta teden na novinarski konferenci, a odgovorov od FIS še niso prejeli.

So pa v današnjem sporočilu za javnost izpostavili diskvalifikacijo Anžeta Laniška 26. januarja v Oberstdorfu (tam je bil diskvalificiran tudi Lovro Kos), kjer je bila, kot so zapisali, uvedena nova mera, pri čemer odgovorni niso podali jasne podlage za njeno uvedbo. SZS od FIS zdaj zahteva pojasnila, verjame, da bo ta prisluhnila njihovim pobudam in upa, da skoki ostanejo šport, v katerem zmaga tisti, ki pokaže največ spretnosti in znanja.

SZS se zavzema za enotne, jasne in transparentne merilne postopke, ki zagotavljajo enake pogoje za vse tekmovalce. Smučarski skoki so šport, kjer lahko odločajo malenkosti, zato je ključno, da so vsa pravila in postopki objektivizirani ter predvidljivi.

Kot SZS bomo pripravili predloge za objektivizacijo merilnih postopkov in protokolov ter jih predstavili pristojnim organom FIS že to pomlad. Verjamemo, da bodo naši predlogi prispevali k večji transparentnosti in jasnosti pravil, kar bo koristilo tako športnikom kot tudi navijačem, ki s svojim navdušenjem ustvarjajo nepozabno vzdušje ob skakalnicah.

Verjamemo, da bo FIS prisluhnil našim pobudam in skupaj z nami deloval v smeri izboljšanja pravil ter njihove dosledne in pravične uporabe. Skakalni šport mora ostati šport, kjer zmaga tisti, ki pokaže največ spretnosti, poguma in vrhunskega znanja," so zapisali v sporočilu za javnost pri SZS.