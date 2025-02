Tako smučarske skakalke kot skakalci ta konec tedna tekmujejo čez lužo, v Lake Placidu. Prva so program začela dekleta, pri katerih je vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc. Najstnica ima 61 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid.

Kvalifikacije in denarna nagrada so pripadli Norvežanki Eirin Marii Kvandal, ki je s 128 metri postavila daljavo kvalifikacij. Skandinavka je za točko premagala Prevc (123,5) in za skoraj devet Nemko Selino Freitag (125). Četrta je bila Kanadčanka Alexandria Loutitt, ki je do 128 metrov skočila s treh zaletnih mest višje kot Kvandal.

Eirin Maria Kvandal je za točko prehitela Prevc. Foto: Guliverimage

Na tekmo so se uvrstile tudi preostale Slovenke. Ema Klinec (122) je bila sedma, Tina Erzar, ki bo prihodnji teden tu branila naslov mladinske svetovne prvakinje, je skočila 114,5 metra in zasedla 20. mesto. Taja Bodlaj (106) je bila 28., debitantka v svetovnem pokalu, 17-letna Lucija Jurgec (89,5), pa je tekmo ujela s 40. mestom.

Najbližja tekmica Prevc v seštevku zime Schmid je bila šele 18.

Prva posamična tekma za skakalke bo ob 15.20 po slovenskem času, druga individualna preizkušnja jih čaka v soboto ob 20.30, po tej pa ob 23. uri sledi še tekma mešanih ekip.

Lake Placid, kvalifikacije:

Spored tekmovanja v Lake Placidu Četrtek, 6. februar

22.00 trening (ž)

23.30 kvalifikacije (ž) Petek, 7. februar

15.20 posamična tekma (ž)

21.00 trening (m)

23.00 kvalifikacije (m) Sobota, 8. februar

16.00 posamična tekma (m)

19.15 kvalifikacije (ž)

20.30 posamična tekma (ž)

23.00 tekma mešanih ekip Nedelja, 9. februar

14.30 kvalifikacije (m)

16.00 posamična tekma (m)

