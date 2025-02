Lovro Kos in Timi Zajc sta v finalu nekaj mest pridobila, prvi je skočil 137 metrov, drugi pa 130,5. Za prvi dve točki v karieri je Rok Oblak pristal pri 117,5 metrih.

Willingen, sobotna posamična tekma (m):

Lanišek po prvi seriji šest desetink pred Tschofenigom

Anže Lanišek Foto: Guliverimage Veter, ki je opoldne v prvi seriji nagajal skakalkam, se je umiril in na začetku prve serije moške tekme, ki se je začela ob 16. uri, smo spremljali dolgo skoke. Mladi in neizkušeni Rok Oblak je tako skočil 132 metrov. Nato mu je sledil Lovro Kos s kar 140 metri. Sredi serije pa se je veter začel obračati in pogoji so postali težji. Domen Prevc je imel od Slovencev najslabše in je skočil le 124. Timi Zajc in Anže Lanišek sta vseeno skočila daleč, prvi 135,5 metra, drugi pa 142 metrov.

Lanišek je tako po prvi seriji vodil, šest desetink pred Avstrijcem Danielom Tschofenigom (135,5 m). Kos je bil 13., Zajc 15, Oblak 29., Prevc pa je tekmo končal na 31. mestu. Veter je najbolj ponagajal Nemcem, Andreas Wellinger je bil 20. (126,5 m), Pius Paschke 21. (123,5 m), Karl Geiger pa je s 114,5 metra celo ostal brez finala (44.).

Lanišek najdaljši v kvalifikacijah

Rok Oblak je v kvalifikacijah skočil prvi od Slovencev, pristal pri 127,5 metrih in napredoval na tekmo. Kot naslednji je bil uspešen Lovro Kos (130 metrov). Preostali trije slovenski orli pa so bili med najdaljšimi: Domen Prevc s 132 metri na 16. mestu, Timi Zajc je skočil 142,5 metra in zasedel šesto mesto, Anže Lanišek pa je bil s 145 metri najboljši. Tik za Laniškom je končal vodilni v svetovnem pokalu, Avstrijec Daniel Tschofenig (140,5 m), tretji je bil Norvežan Johann Forfang (140,5 m).

Slovenci v petek jezni

Slovenski tabor je bil na petkovi tekmi mešanih ekip priča novi diskvalifikaciji, potem ko sta bila pred tednom dni diskvalificirana Kos in Lanišek, je bil tokrat v prvi seriji zaradi nepravilne višine razkoraka diskvalificiran Zajc. Ta je v finalu nastopil z istim dresom, pri vožnji v iztek pa poslal sporočilo vodilnim in v zrak dvignil roke, nato pa uspešno prestal kontrolo.

Po tekmi je dogajanje označil za cirkus, Slovenska smučarska zveza pa je napovedala pravno-formalne korake, češ da "pri kontrolah opreme ne sledijo zgolj pravilom, temveč tudi določenim usmeritvam". Svoj pogled je v pogovoru za Sportal predstavil tudi trener in skrbnik opreme v slovenski članski skakalni reprezentanci Gašper Berlot, ki se mu zdi vse skupaj nelogično.

V nedeljo sledi še ena moška posamična tekma.