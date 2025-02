Dvojna norveška zmaga, Nika Prevc povečala prednost v skupnem seštevku

Zmagovalka posamične tekme v Willingenu je Eirin Maria Kvandal. Na odru za zmagovalke sta se ji pridružili rojakinja Anna Odine Stroem in Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger, ki ji je s 147 metri uspela daljava dneva. Vodilna v svetovnem pokalu Nika Prevc je bila šesta in je še povečala prednost v skupnem seštevku (61 točk), saj je njena najbližja zasledovalka Katharina Schmid zasedla 11. mesto. Do točk sta prišli tudi drugi dve Slovenki, Ema Klinec je bila 10., Taja Bodlaj pa 30.

Že po prvi seriji, ki je potekala v zahtevnih vetrovnih razmerah – premočan veter jo je večkrat prekinil – so imeli na vrhu dve tekmovalki. Najbolje se je znašla Anna Odine Ström (139 metrov), a imela le 0,3 točke prednosti pred rojakinjo Eirin Mario Kvandal, ki je s treh zaletnih mest nižje pristala pri 137 metrih, 4,3 točke pa je po polovici zaostajala Avstrijka Jacqueline Seifriedsberger.

Trojica je na koncu zasedla zmagovalni oder, a na vrhu je prišlo do spremembe. Kvandal je s 17. zaletnega mesta s 144,5 metra skočila do zmage. Rojakinjo Stroem je prehitela za 15,9 točke, Seifridsberger pa je z daljavo dneva – 147 metrov (20. zaletno mesto) – na tretjem mestu zaostala dobrih 25 točk.

Najboljša trojica. Foto: Guliverimage

Slovenski tabor je bil od stopničk tokrat precej oddaljen. Nika Prevc je v prvo skočila 121 metrov in na šestem mestu za vodilno zaostajala dobrih 16 točk. V finalu je skočila 135 metrov in zadržala šesto mesto. Na petkovi tekmi dobro razpoložena Ema Klinec je po 124 metrih v finalu pristala pri 126,5 metra, pridobila eno mesto in zaokrožila deseterico. Točko je s 30. mestom osvojila Taja Bodlaj.

Ema Klinec je bila deseta. Foto: Guliverimage

Prevc je v skupnem seštevku nekoliko povečala prednost pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid, ki je danes zasedla 11. mesto. Pred Nemko ima 61 točk prednosti, tretja je z 247 točkami zaostanka Kvandal.

Skakalke se bodo zdaj preselile čez lužo, v Lake Placid, kjer sta predvideni posamični preizkušnji in tekma mešanih ekip.

Izidi, Willingen: 1. Eirin Maria Kvandal (Nor) 261,7 točke (137,0/144,5 m)

2. Anna Odine Stroem (Nor) 245,8 (139,0/137,0)

3. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 236,6 (137,5/147,0)

4. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 229,1 (129,5/136,5)

5. Agnes Reich (Nem) 225,1 (142,0/135,5)

6. Nika Prevc (Slo) 215,9 (121,0/135,0)

...

10. Ema Klinec (Slo) 198,2 (124,0/126,5)

30. Taja Bodlaj (Slo) 108,0 (106,5/110,0) Vrstni red v pokalu (14/25): 1. Nika Prevc (Slo) 933 točk

2. Katharina Schmid (Nem) 872

3. Eirin Maria Kvandal (Nor) 686

4. Selina Freitag (Nem) 610

5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 572

6. Anna Odine Stroem (Nor) 561

..

11. Ema Klinec (Slo) 432

28. Taja Bodlaj (Slo) 57

37. * Nika Vodan (Slo) 20

39. Tina Erzar (Slo) 16

...

* Opomba: Nika Vodan je zaradi poškodbe kolena predčasno končala sezono. Vir: STA

