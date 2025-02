Domen Prevc razpoložen na Japonskem

Skakalci so zbrani v Saporu na Japonskem, kjer so v petek opravili z dvema trening skokoma in kvalifikacijami. Od slovenskih orlov je bil najbolj razpoložen Domen Prevc, ki je bil na treningu drugi in tretji, v kvalifikacijah pa nato šesti. Zmagovalec kvalifikacij je postal Avstrijec Stefan Kraft, na drugem in tretjem mestu pa sta bila njegova rojaka Daniel Tschofenig in Jan Hörl. Anže Lanišek se medtem doma pripravlja na nordijsko svetovno prvenstvo v Trondheimu.

Za najboljše smučarske skakalce je na vrsti še zadnja postaja svetovnega pokala pred svetovnim nordijskim prvenstvom, ki ga bo od 26. februarja do 8. marca gostil Trondheim na Norveškem. Na veliki skakalnici Okurajama v Saporu bosta v soboto in nedeljo dve posamični tekmi, kvalifikacije za prvo pa so opravili že v petek zjutraj po slovenskem času.

Od slovenskih skakalcev je bil na šestem mestu najboljši Domen Prevc (132 metrov). Lovro Kos (127,5 metra) se je zavihtel na 12. mesto, Rok Oblak je bil 32. (117,5 metra), povratnik Timi Zajc, ki je izpustil ZDA, pa je bil šele 42. (107 metrov).

Zajcu se je kvalifikacijski skok ponesrečil, spodbudno pa je, da je bil na obeh trening skokih razpoložen, potem ko je osvojil osmo in enajsto mesto. Povsem v ospredju pa je bil Domen Prevc, ki je skočil za drugi in tretji dosežek.

V kvalifikacijah so blesteli avstrijski skakalci. Na prvih treh mestih smo videli imena, ki so bila v igri za zlatega orla na novoletni turneji. Stefan Kraft (134,5 metra) je bil najboljši, vodilni v skupnem seštevku svetovnega pokala in zmagovalec turneje štirih skakalnic Daniel Tschofenig (132 metrov) na drugem in Jan Hörl (132 metrov) na tretjem mestu.

Rekord skakalnice ima v lasti Poljak Kamil Stoch, ki je tam leta 2019 poletel 148,5 metra.

Sobotna tekma se bo začela ob 7.10 po slovenskem času, v nedeljo pa pred drugo posamično tekmo (ob 3.00) skakalce čakajo še kvalifikacije (ob 1.30). Svetovni pokal se bo po svetovnem prvenstvu nadaljeval z norveško turnejo Raw Air, s tekmo v Oslu 13. marca ter tremi (14., 15. in 16. marec) na letalnici v Vikersundu.

Trening skoka Mesto Skakalec Daljava (m) Točke 1 TSCHOFENIG Daniel 141.5 90.1 2 PREVC Domen 142.0 86.0 2 SUNDAL Kristoffer Eriksen 136.0 86.0 4 KOBAYASHI Ryoyu 140.5 83.8 5 KRAFT Stefan 137.5 80.7 11 ZAJC Timi 131.5 71.2 12 OBLAK Rok 132.0 70.9 20 KOS Lovro 130.0 54.6 Mesto Skakalec Daljava (m) Točke 1 PEDERSEN Robin 152.5 96.5 2 KOBAYASHI Sakutaro 141.5 74.1 3 PREVC Domen 140.0 69.2 4 NAKAMURA Naoki 135.0 68.3 5 FORFANG Johann Andre 130.5 66.9 8 ZAJC Timi 133.0 62.3 13 KOS Lovro 128.0 54.8 27 OBLAK Rok 116.5 33.3

Vrstni red v svetovnem pokalu (21/29): 1. Daniel Tschofenig (Avt) 1.506 točk

2. Jan Hörl (Avt) 1.303

3. Stefan Kraft (Avt) 942

4. Johann Andre Forfang (Nor) 877

5. Pius Paschke (Nem) 875

6. Gregor Deschwanden (Švi) 830

8. Anže Lanišek (Slo) 621

14. Timi Zajc (Slo) 378

17. Domen Prevc (Slo) 311

34. Lovro Kos (Slo) 95

49. Žak Mogel (Slo) 12

57. Žiga Jelar (Slo) 4

61. Rok Oblak (Slo) 2

