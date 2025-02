Mladi slovenski nordijski kombinatorki Tia Malovrh in Maša Likozar Brankovič sta na tekmi dvojic na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lake Placidu osvojili srebrno odličje. Slovenki sta po 2 krat 4,5 kilometra teka ter skokih na srednji napravi zaostali le za finskim parom Heta Hirvonen in Minja Korhonen, ki si je nabral 57,5 sekunde prednosti.

Na tekmi mladih kombinatorcev na 2 krat 7,5 kilometra sta zmagala Avstrijca Andreas Gfrerer in Paul Walcher, Slovenca Urban Zajec in Lovro Percl Seručnik sta bila po skokih tretja, v teku pa sta nazadovala na končno 11. mesto, so sporočili iz krovne slovenske smučarske zveze.

