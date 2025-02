Ljubno ob Savinji je ob skakalnico znova privabilo več tisoč gledalcev, ki so videli osmo zmago Nike Prevc v tej sezoni, s katero je še utrdila skupno vodstvo. A zmaga je imela tudi grenak priokus, saj je v finalu grdo padla vodilna po polovici Norvežanka Thea Minyan Bjørseth, ki jo je iz izteka odpeljalo zdravstveno osebje. "Padca Norvežanke ni bilo lepo videti in si tega zagotovo ni zaslužila," je po zmagi dejala Prevc, glavni trener Jurij Tepeš pa dejal, da ga je skrbelo že ob nastopu njegove varovanke.

Najboljša slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je na Ljubno ob Savinji prispela s popotnico dveh zmag iz Lake Placida in tudi na domači tekmi nadaljevala v zmagovitem ritmu.

Po prvi seriji je bila druga, 2,5 točke za vodilno Theo Minyan Bjørseth, v finalu pa zanesljivo prevzela vodstvo in čakala le še nastop Norvežanke. Ta je v finalu grdo padla in obležala na snegu, tako da jo je odpeljalo zdravniško osebje. Zmaga je na koncu pripadla Prevc, ki je za več kot 17 točk prehitela drugo Selino Freitag, na tretjem pa je končala nesrečna Bjørseth.

Tepeš bi si želel še nižje zaletišče

"Noben si ne želi padcev. Smola. Noben noče tega videti," so bile prve besede novinarjem po tekmi glavnega trenerja slovenske reprezentance Jurija Tepeša. Ob tem je priznal, da ga je skrbelo že ob finalnem nastopu Prevc.

Thei Minyan Bjørseth tekma ne bo ostala v lepem spominu. Foto: Grega Valančič

"Skrbelo me je, da je bila rampa previsoka. Enostavno so pravila načeloma tako narejena, da ščitijo skakalke. Niko so dali skakati z ene rampe nižje, jaz sem želel dve rampi nižje, a ker je šla rdeča luč na pet sekund, nisem mogel nič več narediti. Nika je odreagirala zelo zrelo. Malce je sicer nazaj zlezla pri doskoku. Že z mize je malo spuščala, a je šla še vedno čez velikost skakalnice. Za nas se je izšlo dobro, ne vem pa, zakaj ni šlo potem nižje. Thea skače super. Težko je to gledati. Upam, da ni nič težjega in da se nam čim prej pridruži," je razlagal Tepeš, ki je bil sicer razumljivo zadovoljen z večino skokov zmagovalke: "Nika je zelo dobro skakala. Že trening je bil zelo v redu. Prvo serijo je naredila manjšo napako, ampak reakcija v drugi je bila super. Vsa čast Niki."

"Padca Norvežanke ni bilo lepo videti in si tega zagotovo ni zaslužila." Foto: Grega Valančič

Prevc: Ni bilo lepo videti

"Padca Norvežanke ni bilo lepo videti in si tega zagotovo ni zaslužila. Kaj bi bilo, če ne bi padla, ne vem, lahko le tuhtamo, kakšen bi bil razplet. Sem pa bila z vsemi skoki zelo zadovoljna, tudi s tistim slabšim, saj sem kljub temu iz njega izvlekla dovolj," je po zmagi dejala najstnica.

V izteku na podelitvi jo je pričakalo lepo presenečenje, saj sta ji pokal in rože predala oče Božidar in brat Peter. "Nikoli se mi še ni zgodilo, da sta mi pokal in šopek podelila oče in brat Peter, lepo presenečenje. Za to sem izvedela šele, ko sem ju opazila na podelitvi. Upam, da bom jutri uspeh ponovila."

Niki sta nagrado predala oče Božidar in brat Peter. Foto: Grega Valančič

265 točk prednosti Prevc ima zdaj v skupnem seštevku 265 točk prednosti pred najbližjo zasledovalko Katharino Schmid, tretja Eirin Maria Kvandal zaostaja 417 točk. "O globusu še ne razmišljamo, gremo tekmo po tekmo. S tem se bomo ukvarjali po Lahtiju. Če pride slučajno prej, se s tem ne bomo obremenjevali. Vsako tekmo je treba iti posebej in vsako startati na polno," ne želi ničesar prehitevati Tepeš.

Prevc je vknjižila osmo posamično zmago to sezono, skupaj pa 15., s čimer se je izenačila s Primožem Peterko. Več individualnih zmag ima zdaj le še njen brat Peter, 24.

Ema Klinec je zasedla 11. mesto, do točk so prišle še Jerica Jesenko, Katra Komar in Mia Ingolič Foto: Grega Valančič

Do točk so na Ljubnem, kjer je kariero uradno končala Urša Križnar, prišle še štiri Slovenke. Ema Klinec je bila 11., Jerica Jesenko 24., Katra Komar 25. in Mia ingolič 29.

"Delovala sem odlično, glede na malo slabšo raven v zadnjem času, tako da sem iztržila kar maksimum v tem trenutku. Bil je napredek od včeraj, kar šteje. Je pa tako, da se v skokih ne da na silo. Če bom tako nadaljevala, bo jutri lahko še boljše," je dejala Klinec.

Do točk je skočilo pet Slovenk. Foto: Grega Valančič

"Ema je v prvi seriji skočila kar zelo dobro, v drugi seriji pa je šla mogoče malo preveč zadržano in je ni odneslo v drugi del. Jutri je še ena priložnost. Zelo zadovoljen sem, da so tudi druga dekleta dobila točke. Niso me presenetile. Dobro so skakale že na treningu. Mia sploh prvič, Katra je nazaj med dobitnicami točk, vesel sem tudi za Jerico, ki je zdržala pritisk in osvojila nekaj točk. Lepo je to gledati," je bil po sobotnem delu zadovoljen Tepeš.

V nedeljo bo tu še druga posamična tekma.