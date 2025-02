Slovenska skakalna šampionka Nika Prevc je pred skoraj šest tisoč slovenskimi navijači skočila do četrte zaporedne zmage v svetovnem pokalu. Dvakrat v tem koncu tedna se je veselila na Ljubnem. Najboljša je bila tudi v nedeljo in tako na najvišji stopnički odra za zmagovalke stala že devetkrat v tej zimi, skupno pa je bila to njena 16. zmaga v karieri. Zdaj je na večni lestvici pred njo le še brat Peter Prevc. Do točk so skočila še tri slovenska dekleta. Na tekmi ni bilo nobene norveške skakalke, potem ko je v soboto grdo padla Thea Minyan Bjoerseth.

Nika Prevc nadaljuje izjemne predstave in navdušuje slovenske privržence smučarskih skokov. Tekmice je deklasirala tudi v nedeljo. Najboljša je bila že po prvi seriji (90,5 metra), vse pa nadgradila v drugi (92,5 metra) in se veselila devete zmage v tej sezoni, po kateri se je še bolj utrdila na prvem mestu svetovnega pokala in uspešno lovi drugi veliki kristalni globus v karieri. Pred drugo Nemko Katharino Schmid, ki je bila v nedeljo peta, ima po novem že 320 točk prednosti.

Foto: Grega Valančič

Za mlado Niko je to že 16. zmaga v karieri, s katero se je zavihtela na drugo mesto večne lestvice posameznih zmag slovenskih skakalcev in skakalk. Pred njo je le še dosežek brata Petra Prevca, ki je na bogati športni poti skočil do 24 zmag – na tretjem mestu je zdaj še en slovenski skakalni šampion Primož Peterka, ki se je v karieri veselil na 15 tekmah.

Drugo mesto je na skakalnici pod Rajhovko osvojila Selina Freitag, ki je v drugi seriji z enega zaletnega mesta višje kot Nika skočila kar 95,5 metra. Nemka je za slovensko skakalno kraljico zaostala za kar 10,2 točke, tretja je bila Avstrijka Lisa Eder, njen točkovni zaostanek pa je znašal 17,5 točke.

Nika Prevc stopa proti drugemu velikemu kristalnemu globusu. Foto: Grega Valančič Med dobitnice točk so se zavihtele še tri slovenske skakalke. Ema Klinec (80,5 metra/77,5 metra) je bila po prvi seriji s skokom, dolgim 80,5 metra, na 12. mestu, v drugo se ji nastop prav tako ni posrečil in je izgubila štiri mesta ter bila na koncu 16. (izpustila bo Hinzenbach – zadnjo postojanko pred nordijskim svetovnim prvenstvom v Trondheimu). Vidno zadovoljna je bila Taja Sitar (79 metrov/83 metrov), potem ko je v drugo še nadgradila svoj dosežek iz prve serije, napredovala za štiri mesta in se razveselila 21. mesta. Jerica Jesenko (76,5 metra/79 metrov) je bila 29.

Pred nedeljsko tekmo so dekleta opravila tudi kvalifikacije, v katerih je zmagala izvrstna Nika (89 metrov) in za nagrado vnovič prejela dodatnih 1.500 evrov. Drugo Nemko Freitag je prehitela za 4,2 točke, medtem ko je tretja Eder zaostala že za 11,3 točke.

V nedeljo pa nismo videli na delu norveških skakalk, ki so se po grdem sobotnem padcu Thee Minyan Bjoerseth – sezono je že končala – odločili, da ne nastopijo, saj niso želeli tvegati novih skrbi pred domačim nordijskim svetovnim prvenstvom v Trondheimu, ki bo potekalo med 26. februarjem in 8. marcem.

Po današnji tekmi se skakalke selijo v Hinzenbach.

Izidi, ženske, Ljubno ob Savinji: 1. Nika Prevc (Slo) 266,4 točke (90,5/92,5 metrov)

2. Selina Freitag (Nem) 256,2 (88/95,5)

3. Lisa Eder (Avt) 248,9 (84/90)

4. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 248,7 (87,5/91,5)

5. Katharina Schmid (Nem) 237,5 (81,5/93)

6. Sara Takanashi (Jap) 235,8 (87/94,5)

...

16. Ema Klinec (Slo) 192,1 (80,5/77,5)

21. Taja Sitar (Slo) 185,6 (79/83)

29. Jerica Jesenko (Slo) 173,1 (76,5/79)

...

Brez finala:

31. Katra Komar (Slo)

35. Mia Ingolič (Slo)

... Svetovni pokal, skupno (18/25): 1. Nika Prevc (Slo) 1.333 točk

2. Katharina Schmid (Nem) 1.013

3. Selina Freitag (Nem) 881

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 816

5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 716

6. Thea Minyan Bjoerseth (Nor) 678

...

10. Ema Klinec (Slo) 524

29. Taja Bodlaj (Slo) 68

37. Tina Erzar (Slo) 27

43. Nika Vodan (Slo) 20

51. Taja Sitar (Slo) 10

52. Jerica Jesenko (Slo) 9

55. Katra Komar (Slo) 6

59. Mia Ingolič (Slo) 2

...

Ljubno ob Savinji, kvalifikacije: