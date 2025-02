Mešana ekipa suvereno do naslova svetovnih prvakov

Taja Bodlaj, Žiga Jančar, Tina Erzar in Urban Šimnic so v Lake Placidu prepričljivo osvojili naslov svetovnih prvakov na mešani ekipni tekmi. ZDA so ugnali za nekaj manj kot 60 točk. Bron je osvojila Avstrija, ki je zaostala že skoraj 90 točk.

Slovenska mladinska mešana ekipa je zanesljivo dobila preizkušnjo mladinskega svetovnega prvenstva v Lake Placidu. Bodlaj in Jančar sta bila obakrat najboljša v svoji skupini, slednji je bil tudi najboljši posameznik tekme. Svoje sta z odličnimi skoki dodala še Erzar in Šimnic, skupno so naši zbrali 919,8 točke.

Drugo mesto je pripadlo ZDA v postavi Sandra Sproch, Jason Colby, Josie Johnson in Tate Frantz. Američani so zbrali 861,6 točke. Bron je osvojila Avstrija v postavi Sara Pokorny, Stephan Embacher, Meghann Wadsak in Simon Steinberger z 834,7 točke.

Slovenija se tako z mladinskega SP v domovino vrača z zlato, dvema srebrnima in bronasto medaljo.