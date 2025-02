Na Ljubnem se obetajo spremembe

Mednarodna smučarska zveza (Fis) je namreč pred časom napovedala, da si želi že v sezoni 2026/27 poenotiti koledarja svetovnega pokala za moške in ženske. Pri Fis sicer ocenjujejo, da se bo s tem zanimanje za ženske skoke povečalo, saj skakalke zdaj po večini nastopajo na manjših skakalnicah, a povečini pred zelo praznimi tribunami.

Foto: Grega Valančič

Velika izjema je tekmovanje na Ljubnem, ki je ta konec tedna v dveh dnevih privabilo po ocenah organizatorjev 15.500 gledalcev. A imajo le manjšo skakalnico, kar bi v primeru združitve koledarja pomenilo, da tekem v tem koncu Slovenije ne bo več.

"Današnja in sobotna zmaga Nike Prevc je pika na i vsem našim prizadevanjem, da ostanemo v karavani svetovnega pokal in tudi prestolnica svetovnih ženskih smučarskih skokov. Aktivnosti potekajo na različnih ravneh," je pojasnil Pintar.

Načrtujejo, da bi v dveh ali treh letih obstoječo napravo povečali ali naredili ob njej novo 120-metrsko: "S tem bi postali konkurenčni ostalim skakalnim centrom in bi lahko imeli tudi tekme skakalcev. V ta moški skakalni koledar je sicer zelo težko priti. Tega se zavedamo, a ničesar ne prepuščamo naključju in se zavedamo realnih zmožnosti."

Zmagi Nike Prevc jim dajeta zagon za delo tudi v prihodnje. Foto: Grega Valančič

V tem času delajo predvsem na prostorskih načrtih. "To pomeni, da bi imeli gradnjo ali prenovo tudi v občinskih prostorskih aktih. S tem smo že začeli in imamo veliko podporo lokalne skupnosti," je dejal predsednik organizacijskega odbora.

Pintar pričakuje, da bi umestitev v prostorske akte Ljubnega lahko trajala dve do štiri leta. "Smučarske zveze Slovenije, Avstrije in Japonske bomo delali v smeri, da bi se omenjeno združevanje koledarje moških in ženskih tekem premaknilo na sezono 2030/31. To bi nam dalo dovolj časa za uresničitev načrtov," je dodal Pintar in ob tem povedal, da ta čas še nimajo finančnih načrtov za omenjene predvidene investicije.