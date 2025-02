Nika Prevc bo na svetovnem prvenstvu v nordijskem smučanju, ki bo od 26. februarja do 9. marca potekalo v Trondheimu na Norveškem, glavno orožje slovenske reprezentance za zmagovalni oder. Vodilno v skupnem seštevku pokala pa pred tem čakata še tekmi pokala konec tega tedna v avstrijskem Hinzenbachu.

Cilj vodstva Smučarske zveze Slovenije na SP je medalja v skokih tako v moški kot ženski konkurenci ter v nordijski kombinaciji uvrstitev med deseterico v ženski ter med dvajseterico v moški konkurenci.

Nika Prevc bo na naslednjo tekmo pokala odpotovala s popotnico štirih zaporednih zmag, zadnji je dosegla konec prejšnjega tedna na Ljubnem. "Za zdaj moram urediti še nekaj stvari pri opremi. Vem pa, da se bom morala dobro pripraviti, kot se bodo vse. Bom pa vse 'iz žepa stresla', da bom uspešna na SP," se je na novinarski konferenci nekako v šali na SP ozrla Prevc, branilka velikega globusa.

Jurij Tepeš Foto: Aleš Fevžer

Kakšne načrte ima Jurij Tepeš?

V Zgornji Avstriji bodo na naslednji tekmi pokala slovenske barve zastopali še Taja Bodlaj in Tina Erzar, ki bosta tako kot Prevc in Ema Klinec zagotovo odpotovali na SP. V Hinzenbachu pa se bodo merile še Katra in Tinkara Komar ter Jerca Jesenko.

"Ema Klinec, druga najboljša slovenska skakalka v svetovnem pokalu, bo ostala doma za počitek in iskanje forme za SP. Zadnja tekmovalka, ki bo šla na SP, pa bo določena po naslednjem prizorišču pokala," je povedal glavni slovenski trener Jurij Tepeš.

"V Trondheimu smo bili poleti na pripravah. Te so bile ene bolj uspešnih in sem tam zelo uživala. SP se tako že zelo veselim. Izpustila pa bom naslednjo tekmo pokala, kar sva se s Tepešem dogovorila že na tekmah v ZDA. Naredila bom nekaj skakalnih treningov, predvsem pa se bom spočila pred SP," je povedala Klinec.

Na Norveško bodo na SP v želji, da dosežejo čim boljše izide, potovali Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Lovro Kos in Žak Mogel. "Rezervni skakalec bo Žiga Jančar, ki pa bo odšel na SP le v primeru morebitne poškodbe. S peterico imamo pravico nastopa na veliki napravi. Bazične priprave smo imeli v Planici in Kranju, v četrtek pa potujemo v Trondheim. Želim si, da nadaljujemo tam, kjer smo končali tekme v svetovnem pokalu," je napovedal glavni slovenski trener skakalcev Robert Hrgota.

"Glede na zadnje tekme imam kar velika pričakovanja, medalja ni izključena." Foto: Aleš Fevžer

Domen Prevc je v Sapporu 15. februarja zasedel tretje mesto. "A Trondheim je zame še vedno uganka. Glede na zadnje tekme imam kar velika pričakovanja, medalja ni izključena. Po prvem treningu pa bom videl, kaj lahko dejansko pričakujem," je dejal Prevc.

Anže Lanišek je med Slovenci najvišje v seštevku pokala in si tudi želi vrhunski nastop na SP. "Grem tja sproščeno, forma je prava, malenkosti pa sicer še manjkajo," je dejal Lanišek. Zajc bo branil naslov svetovnega prvaka iz Planice: "Zadnji konec tedna nisem bil v želeni formi, čaka me še kar nekaj dala, da izboljšam svoje skoke. A grem mirno na SP."

Foto: Aleš Fevžer

Ema Volavšek se nadeja boja za medalje

Slovenija bo imela na SP štiri tekmovalke v nordijski kombinaciji in dva tekmovalca. "V ekipi bodo vse tri, ki so dobile medaljo na mladinskem SP, tu je še Ema Volavšek, ki niza res dobre uvrstitve v pokalu. Zadnja je poleg Vida Vrhovnika glavna favoritinja za visoka mesta na SP," je napovedal Primož Triplat, glavni trener za nordijsko kombinacijo.

"Upam, da bom imela na SP dobra oba dela tekme, tako skoke kot tek. V tem primeru se nadejam tudi boja za medalje. Moji skoki se v zadnjem času izboljšujejo, tekaška forma pa je dobra. Malo pa bo odvisno tudi od sreče," je menila Volavšek.

Tia Malovrh in Maša Likozar Brankovič sta v začetku tega meseca na tekmi dvojic na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lake Placidu osvojili srebrno odličje. Teja Pavec je na posamični tekmi druga kot napoved možnih presenečenj tudi na članskem SP.

Vid Vrhovnik ima v zadnjem času težave z virozo in upa, da bo zdravje na SP boljše. "V tej sezoni dobro skačem, pa potem slabo tečem in obratno. Upam, da bo na SP dobro v obeh delih nastopa," si je zaželel Vrhovnik, ki mu bo družbo na SP delal še Gašper Brecl.

