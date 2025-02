"Da pri teh letih zdrži vse pritiske, je kar malo neverjetno"

Za Niko Prevc je izjemen domač konec tedna, v dolini pod Rajhovko se je z dvema zmagama svetovnega pokala še utrdila v skupnem seštevku svetovnega pokala in je na dobri poti do novega kristalnega globusa. Nekdanje in zdajšnje skakalke občudujejo predvsem to, kako dobro se najstnica spoprijema s pritiskom, in verjamejo, da je pred njo še mnogo uspehov.

Slovenska smučarska skakalka Nika Prevc je po dveh zmagah v Lake Placidu vajo ponovila še na domačih tekmah na Ljubnem ob Savinji, kjer je nanizala četrto zaporedno zmago, sicer pa že deveto individualno zmago to sezono.

Devetnajstletnica je števec posamičnih zmag prestavila na 17, v ženski konkurenci so pred njo tako le še rekorderka Sara Takanaši (63), Maren Lundby (30) in Katharina Schmid (19).

Nemka je v svetovnem pokalu trenutno najbližja zasledovalka Prevc, ki pa je z 200 točkami na Ljubnem še okrepila svojo prednost. Pred Schmid zdaj vodi 320 točk in je udobno v rumenem. Glavni trener Jurij Tepeš je bil nad predstavami varovanke navdušen, a o kristalnem globusu še ne želi razpravljati. Mladenka razumljivo navdušuje tudi preostali skakalni krog.

"Vse to kaže, da je že pri teh letih zelo močna"

Njeni zmagi si je iz neposredne bližine ogledala tudi Urša Križnar, ki je v soboto na Ljubnem še uradno končala kariero. "Sploh ne vem, kaj reči, odlična je. Vidi se, da je tekmovalka, ki dela s pametjo. Upam, da bo znala na ta način še dolgo skakati. Ve, kaj dela. Da je lani pri teh letih zdržala vse pritiske in da jih tudi zdaj, je kar malo neverjetno. Vse to kaže, da je že pri teh letih zelo močna. Menim, da ima lahko še zelo lepo in dolgo dobro kariero, da bo še dolgo lahko na tej ravni. Želim ji vse najboljše," je ob skakalnici razmišljala Križnar, ki se je v drugi karieri posvetila trenerskemu delu.

"Naj ne napada preveč rekordov in ostane sproščena"

Nad 19-letnico je bila navdušena tudi Nika Vodan, ki je morala zaradi poškodbe in posledično operacije predčasno končati kariero. Dobitnica kristalnega globusa v sezoni 2020/21 mlajši kolegici na dušo polaga, naj poskuša skakati čim bolj sproščeno in čim manj razmišljati o rekordnih številkah.

"Ni kaj, nadarjena je, malo imajo to že v genih (smeh, op. p.). Je velik talent, zelo perspektivna, pa tudi zelo perfekcionistična skakalka. Dobro je naštudirala stvari, ve, kaj mora narediti, da prekosi vse v svetovnem pokalu. Vse to jo postavlja na vrh lestvice. Želim ji, da nadaljuje podobno, naj ne napada preveč rekordov, ker to včasih lahko odnese stopničke. Samo sproščeno naj gre naprej in naj uživa v skokih."

Da so pred Prevc še velike stvari in da so mogoči tudi rekordi, je prepričan tudi nekdanji glavni trener slovenske reprezentance Zoran Zupančič, a opozarja, da ne gre prehitevati dogodkov. "Če bo vse v redu, lahko čez nekaj let pričakujemo številne rekorde, moramo biti pa pri teh napovedih previdni. Je pa vsekakor zelo sposobna. Želim si, da se bo njena športna pot nadaljevala v tem slogu in da bo ostala tako skromna in prizemljena."

Konec meseca jo v Trondheimu čaka svetovno nordijsko prvenstvo. Foto: Grega Valančič

Prevc konec meseca čaka vrhunec sezone, svetovno nordijsko prvenstvo v Trondheimu, še prej pa bodo skakalke konec tedna tekmovale v Hinzenbachu. Tam bosta v soboto in nedeljo še dve posamični tekmi.

