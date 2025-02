Norveška smučarska skakalka Maren Lundby je s svojim ostrim komentarjem dvignila veliko prahu v skakalnem svetu. Potem ko je njena reprezentančna kolegica Silje Opseth spregovorila o težavah z nadzorovanjem teže in psihičnih težavah, je Lundby v svojem komentarju poudarila, da je skakalni svet trenutno v tako slabem stanju, da bi morali diskvalificirati vsaj polovico tekmovalk.

"Trenutno je stanje v smučarskih skokih tako bolno, da bi morali diskvalificirati polovico tekmovalcev," je Lundby zapisala v komentarju v nedeljo, potem ko je reprezentančna skakalka Silje Opseth spregovorila o težavah s telesno težo in duševnih stiskah, ki jih doživlja.

Vendar pa se vsi ne strinjajo z njenim predlogom. Med kritiki je tudi nekdanji skakalec Daniel-André Tande, ki je za NRK povedal: "Če bi njen predlog obveljal, nikoli ne bi mogel tekmovati v smučarskih skokih."

Po koncu prejšnje sezone je končal kariero in priznava, da še vedno ni niti blizu BMI 21: "Vso kariero sem se boril s pridobivanjem telesne teže in s tem imam še vedno težave."

Tande meni, da je skakalni šport sicer na dobri poti, a da bi bilo treba uvesti drugačen sistem izračunavanja telesnih razlik, saj uporaba BMI ni ustrezna. Prav tako je izrazil skrb, da bi takšna pravila lahko diskriminirala skakalce, ki so naravno bolj suhi.

Lundby pa kljub kritikam ostaja pri svojem stališču ter vztraja, da bi bilo treba razpravljati o boljših pravilih, ki bi dolgoročno varovala zdravje tekmovalk in tekmovalcev. "Želim si pravil, ki bodo omogočala, da bodo lahko tako tekmovalke z BMI 20 kot tudi tiste z BMI 22 enakovredno nastopale in zmagovale," je dejala.

"Zdi se mi, da je Maren tukaj udarila mimo," je bila jasna norveška skakalka Eirin Maria Kvandal. "Pripravljena sem na razpravo o pravilih, a pomembno je, da naša panoga sploh ima predpise, kar ni nujno v vseh športih. Obstajata dve plati zgodbe," je še povedala Kvandal in poudarila, da so to teme načeli ob nepravem času, torej tik pred nordijskim svetovnim prvenstvom v Trondheimu. Meni, da bi bilo bolj razumno, da bi se o tem pogovarjati po koncu sezone.