Kariero Silje Opseth je pred mesecem začasno ustavila poškodba kolena ob padcu v Saporu, tako da je 25-letnica že končala sezono. Pred dnevi je v pogovoru za norveški NRK.no spregovorila o tem, da se je počasi lotila izvajanja lažjih vaj, in se razgovorila o pereči temi v smučarskih skokih, kilogramih.

Svetovna rekorderka, v Vikersundu je lani poletela do 230,5 metra, je priznala, da že dlje časa bije interni boj s svojo težo in mislimi. "Da se moram vedno osredotočati na svojo težo, je zame včasih neverjetno velika psihična obremenitev. Jemlje mi energijo. Počutim se neuspešno, nisem dobro v svoji koži," pravi Opseth, ki ji iskanje primerne teže v smučarskih skokih dodatno otežuje še višina. Visoka je 1,7 metra, večina skakalk pa je nižja.

"Že od začetka se mi je zdelo, da sem v skoke vstopila v slabšem položaju. Na trenutke se mi zdi, kot da skačem z desetkilogramskim jopičem, kar je pravzaprav bolj naporno psihično kot fizično. Tako je pač v okolju, v katerem je večina majhnih in lahkih. Zato me pogosto spremlja občutek: 'O moj bog, ogromna sem.'"

"Telo razume, kaj se dogaja, in noče več prestajati tega." Foto: Guliverimage

Če je na začetku kariere uspešno nadzorovala težo, pa so se sčasoma pojavili izzivi, kako ohraniti želeno težo.

Zadnja leta je imela težave pri hujšanju, saj se je telo, kot pravi, zaradi ponavljajočih se poskusov hujšanja začelo upirati: "Telo razume, kaj se dogaja, in noče več prestajati tega. Potem postane vse skupaj še težje," pripoveduje o večnem boju, zaradi katerega se večji del kariere spopada z negativnimi mislimi o sebi. "Dokler sem del okolja, v katerem je teža tako pomembna, nenehno občutim opozorila, kar je lahko precej brutalno," priznava.

Opseth ni edina Norvežanka, ki je odkrito spregovorila o težavah s težo. Pred leti je na to opozorila nekdanja odlična skakalna zvezdnica Maren Lundby

Hvaležna je, da ima veliko podporo ljudi okoli sebe. Foto: Guliverimage

Hvaležna je, da jo ljudje v reprezentanci in strokovnjaki pri organizaciji Olympiatoppen podpirajo ter dobro skrbijo zanjo. Jo pa skrbi za nekatera druga dekleta: "Moram reči, da me skrbijo tisti, ki okoli sebe nimajo ekipe, kot jo imam jaz. Presenetilo bi me namreč, če nihče drug v našem okolju ne bi imel podobnih težav in misli, kot jih imam jaz."

Opseth upa, da se bodo pri Mednarodni smučarski zvezi (FIS) v prihodnosti resneje lotili reševanja problematike. Sama bi spremenila pravilo BMI, a na potezi so drugi.

