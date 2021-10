Olimpijska prvakinja v solzah: V Pekingu me ne bo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Iz Norveške prihaja presenetljiva novica, da bo ena najuspešnejših smučarskih skakalk zadnjih let Maren Lundby izpustila olimpijsko sezono. Aktualna olimpijska in svetovna prvakinja z velike naprave je za norveški Nrk.no pojasnila, da so vzrok za premor težave s težo.