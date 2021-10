Kobayashi prepričljivo slavil, Lanišek šesti

Točke so od Slovencev osvojili še Cene Prevc, Peter Prevc in Lovro Kos. Oba Prevca (238,8) sta bila na koncu izenačena na 14. mestu, Kos (235,4) pa je bil 18. V finale se nista uvrstila Timi Zajc in Tilen Bartol, ki sta tekmovanje končala na 40. oziroma 41. mestu.

Najboljši slovenski skakalec na tekmi je takole ocenil poletno sezono: "Solidna sezona, brez presežkov. Na treningu sem znal pokazati veliko več. Morda je to dobro, da zdaj stopiš malce s plina, potem pa pozimi pokažeš največ. Danes je bila v prvi seriji bolj groba napaka na mizi, v finalu je bila ta napaka manjša, a sem v drugem delu izgubil hitrost in višino. Za kaj več danes s takimi skoki nisem bil sposoben."

V skupnem seštevku poletne velike nagrade je slavil Granerud (380 točk) pred Poljakom Dawidom Kubackim (242) in Avstrijcem Janom Hörlom (225). Od slovenskih skakalcev je bil najvišje Lanišek na petem mestu (208).

Hrgota tekmo ocenil kot zadovoljivo

Robert Hrgota. Foto: Sportida Glavni trener Robert Hrgota, je takole povzel dogajanje v Nemčiji: "Za nami je zanimiva tekma, končno v polni konkurenci. Kar se tiče samih skokov naših, so bili solidni. Veter je morda igral malce večjo vlogo, kot bi si želeli. Anžetov nastop je bil soliden, v primerjavi z včerajšnjim kvalifikacijskim skokom je naredil manjše napake. Peter in Cene sta v finalu naredila napredek, čestitke tudi Lovru. Žal se Timiju in Tilnu danes ni izšlo. Mogoče malce slabši skoki in razmere. Načeloma pa zadovoljivo, smo zraven, a manjka pika na i."

Dekleta že prej odlična

Žensko veliko nagrado je dobila slovenska skakalka Urša Bogataj. Danes je bila druga. Nika Križnar je bila četrta, Jerneja Brecl sedma in Špela Rogelj deseta.

V torek skakalce čaka še državno prvenstvo v Kranju, Svetovni pokal se bo tako za moške kot ženske začel novembra v ruskem Nižnjem Tagilu. Moške prva tekma čaka 20., ženske pa 26. novembra.