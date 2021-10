Urša Bogataj z 2. mestom v Klingenthalu potrdila skupno zmago

Slovenska smučarska skakalka Urša Bogataj je na finalu poletne sezone v Klingenthalu na veliki skakalnici zasedla drugo mesto. Zmagala je Avstrijka Marita Kramer. Slovenke, na zadnji tekmi so bile štiri v "top 10", so obenem ubranile zmago v pokalu narodov poletne velike nagrade.

"S tekmo sem zadovoljna, skakala sem bolje kot na treningu. Rezerve vedno so, nikoli ne moreš skočiti popolno. Zelo bi bila vesela, če bi mi to raven skokov uspelo držati do zime," je po tekmi za Smučarsko zvezo Slovenije dejala 26-letna junakinja slovenskega tabora.

Poleg Bogatajeve, ki je to poletje zmagala štirikrat in že pred prihodom v Nemčijo slavila tudi skupno zmago poletja, so v najboljši deseterici od Slovenk končale še Nika Križnar, zmagovalka petkovih kvalifikacij, ki je bila četrta, Jerneja Brecl na sedmem in Špela Rogelj na desetem mestu.

Nika Križnar je končala tik pod odrom za zmagovalke. Foto: Sportida

"Skoki niso bili na visoki ravni"

"Skoki so bili na visoki ravni, zato sem zadovoljna. Videla sem, da se lahko enakovredno merim z najboljšimi, to mi na začetku poletja ni šlo tako dobro. Zdi se mi, da kar dobro stopnjujem pripravljenost in že komaj čakam na zimsko sezono." pa je povedala Križnarjeva, lani številka 1 na svetu, ki bo v olimpijski zimi branila skupno zmago v svetovnem pokalu.

Bogatajeva je za poletne uspehe z nagradami prejela 14.000 švicarskih frankov in je na vrhu ženske lestvice po zaslužku.

Zupančič: "Skupna zmaga je potrditev dobrega dela"

Zoran Zupančič je bil zadovoljen s predstavo svojih varovank. Foto: Vid Ponikvar S poletnimi nastopi svojih varovank je bil zadovoljen tudi selektor ženske reprezentance Zoran Zupančič. "Lahko smo zelo zadovoljni. Današnja tekma je bila super, videli smo nekaj zelo, zelo lepih skokov," je uvodoma dejal glavni trener.

"Zmaga v poletnem pokalu za nas pomeni potrditev dobrega dela. V pokalu narodov smo zmagali s prednostjo več kot 500 točk, kar ocenjujem kot zelo dobro. Zmagali smo tudi posamično z Uršo Bogataj, danes pa dosegli tudi lep ekipni uspeh, štiri tekmovalke so bile med deset. Upam, da bomo to lahko prenesli v zimo. Žal je bila danes diskvalificirana Katra Komar, včeraj je ponesrečeno skočila novinka Nika Prevc. To sta bili tokrat dve grenki točki, sicer pa smo s finalom v Klingenthalu zelo zadovoljni in veseli," je še dejal Zupančič.

Slovenske skakalke v torek za slovo od poletne sezone čaka še državno prvenstvo v Kranju, svetovni pokal v olimpijski zimi pa se bo začel konec novembra v Rusiji.