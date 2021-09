Slovenka bo na prestolu nasledila Slovenko, debi mlade Nike Prevc

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pred smučarji skakalci in skakalkami je konec poletnega dela sezone, nato se začnejo zadnje priprave na olimpijsko sezono z vrhuncem v Pekingu. V Klingenthalu bodo nastopili z najboljšo zasedbo, pri dekletih bo premierno med elito nastopila 16-letna Nika Prevc.

Prihajajoči konec tedna prinaša finale poletne velike nagrade v Klingenthalu v Nemčiji, kjer bodo skakali tako skakalci kot skakalke. Pri zadnjih je že vse odločeno, Urša Bogataj bo na prestolu nasledila Niko Križnar, Slovenke pa bodo ubranile zmago v pokalu narodov. Glavni trener naših skakalk bo v Nemčijo odpeljal Uršo Bogataj, Niko Križnar, Špelo Rogelj, Jernejo Brecl in Katro Komar, prvič v karieri bo priložnost med elito dobila 16-letna Nika Prevc.

Prve bodo tekmovale skakalke. Kvalifikacije jih čakajo v petek ob 16. uri, tekma v soboto ob 11. uri. Skakalci bodo s kvalifikacijami opravili v petek ob 19. uri, s tekmo v soboto ob 14.15. Glavni trener naše A-reprezentance Robert Hrgota bo v Nemčijo odpeljal Anžeta Laniška, Petra Prevca, Ceneta Prevca, Tilna Bartola, Timija Zajca in Lovra Kosa.

Po sobotni tekmi v Klingenthalu naše najboljše skakalce in skakalke čaka še državno prvenstvo, ki bo na sporedu pod žarometi v Kranju. Za naslove se bodo pomerili v torek z začetkom prve serije ob 17. uri, ob 19.55 bo na sporedu še tekma mešanih ekip. Lani sta v Kranju naslova ubranila Timi Zajc (SSK Ljubno BTC) in Ema Klinec (SSK Norica Žiri), med ekipami so slavili Žirovci.