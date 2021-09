Cene Prevc prvo slovensko ime, japonska veselica v Avstriji

Z zelo dobrim skokom, dolgim 90.5 metrov je bil po prvi seriji najboljši Slovenec Cene Prevc, ki je s 118,5 točkami zasedal 5. mesto. Peter Prevc je s 85.5 metri in 113,3 točkami zasedal 11. mesto, Anže Lanišek je bil z 82.5 metri in 110,8 točkami nezadovoljen na 18. mestu, točke je ujel tudi Tilen Bartol z 82 metri in 103,5 točkami na 27. mestu. Brez točk sta ostala Jan Bombek z 79.5 metri na 36. mestu in razočarani Timi Zajc z 78.5 metri na 44. mestu.

V vodstvu je bil zmagovalec kvalifikacij, Rjoju Kobajaši z Japonske, ki je skočil tako daleč kot Cene, a je zbral 123,2 točk, drugi je bil njegov rojak Jukija Sato z daljavo prve serije, 91 metri in 121,9 točkami, tretji pa Andreas Wellinger iz Nemčije, ki je skočil 89 metrov, zbral pa je 120,3 točk. Pred najboljšim Slovencem je bil še domačin Markus Schiffner s 85.5 metri in 118,9 točkami.

Jukija Sato je bil najboljši v Hinzenbachu. Foto: Sportida

V finalni seriji je Bartol s pol metra daljšim skokom in z 209,5 točkami napredoval na 25. mesto, žal je s 84 metri in 227,0 točkami izgubil Peter, ki je končal na 16. mestu. Precej bolj zadovoljen je bil Lanišek, 86.5 metrov in 232,7 točk ga je dvignilo do 12. mesta. Vrh je napadal Cene, doskočil je pri 85.5 metrih, 241,4 točk pa je bilo na koncu dovolj za odlično šesto mesto. "Danes mi je končno uspelo oba skoka sestaviti na višjem nivoju. V finalu sem sicer želel še nekaj več, a je bilo še vedno daleč od slabega. Kar lahko rečem je, da komaj čakam na Klingenthal, kjer se bo skakalo dlje kot na tej skakalnici," je po šestem mestu v Avstriji povedal najboljši Slovenec.

Le tri desetinke več je zbral Wellinger, četrti je bil s 1,3 točke prednosti Schiffner, na najnižjo stopničko je skočil Karl Geiger iz Nemčije z 244,2 točkami, Sato pa je v japonskem dvoboju s 87.5 metri in 246,7 točkami ugnal Kobajašija, ki je skočil pol metra manj, zbral pa je 245,1 točk.

Trener Hrgota: Smo zraven, malce je še nihanj Robert Hrgota bo zadnjo tekmo poletne VN spremljal v Klingenthalu. Foto: Sportida Glavni trener Slovenije Robert Hrgota je po tekmi povedal: "Čestitke Cenetu za dva odlična skoka in odlično šesto mesto. Anže je bil soliden, prva serija je bila sicer ponesrečena, a rezultat je glede na skakanje vzpodbuden. Danes so bile razlike zelo majhne, vsak meter je štel krat dva. Pohvala tudi Petru za prvo serijo, druga je bila rahko ponesrečena, a to je solidno skakanje. Smo zraven, malce je še nihanj. Ostali pa so skakali bolj ponesrečeno, morda le Tilen ne, dvakrat je odskočil prezgodaj, a nivo je pravi."

Norvežan ostaja v vodstvu, Lanišek sedmi

V skupnem seštevku s 300 osvojenimi točkami še naprej vodi danes odsotni Norvežan Halvor Egner Granerud, najboljši skakalec pretekle zime. Najbližje mu je Avstrijec Jan Hörl, ki ima 75 točk zaostanka. Od Slovencev je najvišje Lanišek na sedmem mestu. Doslej je zbral 168 točk.

Anže Lanišek je v skupnem seštevku poletne VN na sedmem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do konca poletne velike nagrade sta ostali le še ena moška in ena ženska posamična tekma v nemškem Klingenthalu. Na sporedu bosta prihodnji konec tedna. Skupni seštevek ženske velike nagrade je že pred dvema tednoma v Rusiji osvojila Slovenka Urša Bogataj.