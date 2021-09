Novost v Planici #video

Danes se je začelo digitalno odštevanje časa do nordijskega svetovnega prvenstva v Planici 2023. V dolini pod Poncami in Kranjski Gori so namreč na dan slovenskega športa odkrili odštevalnika, ki bosta prikazovala, koliko časa bo preostalo do začetka enega največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Tisto leto bo v Planici dvojni program, kajti poleti ne bodo izpustili na Letalnici bratov Gorišek koledarja za svetovni pokal v smučarskih skokih. A se bo termin prestavil v drugi mesec, kot smo vajeni.

Do nordijskega svetovnega prvenstva v Planici je še leto in pol, kar je daleč, a hkrati blizu, vsaj kar se organizacijskega dela tiče. Misli navijačev v prihajajočih mesecih za razliko od vodstvene strukture še ne bodo tako pogosto zajadrali proti letu 2023, a jih bosta od danes naprej časovna digitalna odštevalnika v Nordijskem centru Planica in na trgu pred cerkvijo v Kranjski Gori spomnila, da se bo v severozahodnem delu naše kokoške zgodil eden največjih športnih dogodkov v Sloveniji. Zimski spektakel, na katerem bodo skušali slovenski športniki in športnice priti do čim večjega števila medalj.

Žiga Jelar in Miha Šimenc sta imela čast, da sta odkrila odštevalnik v Planici. Foto: SZS

Na zadnjem v Oberstdorfu letos se je slovensko zastopstvo lahko pohvalilo s šestimi odličji, od tega z enim zlatim, srebrnim in s štirimi bronastimi.

"Prvenstvo bo nepozabno"

Zgornjesavska dolina se je že ovila v barve Planice 2023. Povsod je opaziti mogočne zastave, plakate in transparente, ki naznanjajo enkratni dogodek za Planico, Kranjsko Goro in celotno Slovenijo. Čast odkritja odštevalnika (odšteva dneve, ure, minute in sekunde) so imeli predsednik Smučarske zveze Slovenije in predsednik Organizacijskega komiteja Planica 2023 Enzo Smrekar, smučarski skakalec Žiga Jelar in tekač na smučeh Miha Šimenc.

"Smučarska zveza Slovenije vstopa v razvojno obdobje. Približuje pa se tudi največji dogodek v zgodovini Republike Slovenije – FIS Svetovno prvenstvo v nordijskem smučanju Planica 2023. Današnji dan zaznamuje uradno odkritje odštevalnika, ki nam bo v vsakem trenutku pokazal, kako blizu smo otvoritveni slovesnosti tega prestižnega športnega spektakla. Prepričan sem, da nam bo svetovno prvenstvo uspelo pripraviti v najboljši luči kljub razmeram, ki trenutno vladajo v svetu. Zahvaljujem se direktorju NC Planica dr. Franciju Petku za dobro sodelovanje, Občini Kranjska Gora in njenemu županu Janezu Hrovatu za gostoljubje v tej prečudoviti dolini ter preostalim, ki bodo to svetovno prvenstvo naredili nepozabno," je ob uradnem odkritju povedal Smrekar.

Marčevska norost v Planici bo leta 2023 aprilska norost

Med 21. februarjem in 5. marcem 2023 bo Slovenija s Planico v središču zimske pozornosti, ko se bodo najboljši v smučarskih skokih, smučarskih tekih in nordijski kombinaciji potegovali za medalje.

Predsednik SZS Enzo Smrekar. Foto: SZS

A to ne bo edini dogodek v dolini pod Poncami. Skakalci se bodo v nadaljevanju sezone še enkrat vrnili, le da se bodo takrat preselili na sosednjo Letalnico bratov Gorišek. Tradicionalna marčevska norost, kot poimenujemo konec tedna na slovenski velikanki, bo leta 2023 doživela rahlo spremembo. Imenovala se bo aprilska norost, saj bodo tekme potekale v začetku aprila.

Želijo pokazati, kje so doma

Jelar bi v tem trenutku podpisal, da bi bil del obeh dogodkov in tudi olimpijskih iger, ki bodo v prihajajoči sezoni v Pekingu. Zaveda se, da je od njega odvisno, ali bo del reprezentance ali ne.

"V tej zimi nas čakajo olimpijske igre, a zagotovo srce hitreje začne biti tudi, ko omenimo svetovno prvenstvo, ki bo čez dobro leto. Mislim, da imamo zelo močno ekipo, ki lahko seže po najvišjih mestih. Cilji so visoki, hkrati pa želimo pokazati, kje smo doma in kaj imamo. Obeh vrhuncev pa se že zelo veselim," je dejal Jelar, Šimenc, ki se bo po operaciji diskus hernije vrnil v tekmovalni program, pa je na slovesnem dogodku dodal: "Prvenstvo je zagotovo velika motivacija. Ko smo izvedeli, da bo prvenstvo v Planici, smo bili prav tu na pripravah. Od tistega trenutka dalje je skoraj vse usmerjeno v to, drugače smo začeli študirati tudi same proge. Enostavno imamo na vsakem treningu, ko smo tu, v glavi, da bo tu potekalo tudi svetovno prvenstvo, ki se ga res že zdaj zelo veselimo. To bo vrh trenutne generacije."