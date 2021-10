Nika Križnar zmagovalka kvalifikacij v Klingenthalu, Niki Prevc ni uspelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Poletna velika nagrada v smučarskih skokih se bo jutri končala v nemškem Klingenthalu. Skakalke so že opravile kvalifikacije, v katerih sta bili odlični Nika Križnar s prvo in Urša Bogataj s tretjo oceno.

Nika Križnar, zmagovalka svetovnega pokala, je v kvalifikacijah skočila 128,5 metra in zbrala 121,4 točke, druga je bila Avstrijka Sara Marita Kramer s 124 metri in 118,5 točke, tretja pa zmagovalka poletne velike nagrade, Urša Bogataj s 123,5 metra in 115,7 točke.

Odlična je bila tudi Jerneja Brecl, ki je s 123,5 metra in 108,6 točke zasedla šesto mesto, Špela Rogelj je s pol metra krajšim skokom in s 101,2 točke imela 10. oceno serije, na tekmo pa je skočila tudi Katra Komar s 108,5 metra in 71,5 točke na 35. mestu.

Prevčevi žal ni uspelo

16-letni Niki Prevc se ni uspelo prebiti na tekmo. Foto: SloSki Žal na tekmi kljub zelo spodbudnim skokom na treningu ne bo 16-letne Nike Prevc, ki je v prvih kvalifikacijah med elito skočila 99 metrov, s 57,4 točke pa je končala na 48. mestu med kar 62 skakalkami.

Pred kvalifikacijami so skakalke opravile dve seriji uradnega treninga. V prvi seriji je bila s 134,5 metra najboljša Kramerjeva pred Breclovo, ta je skočila 129,5 metra, Bogatajeva je s 119 metri imela peto oceno, Križnarjeva s 116,5 metra osmo, Rogljeva s 116 metri 15. in Prevčeva na primer s 119,5 metra 16. oceno.

V drugi seriji je Kramerjeva znova skočila 134,5 metra, Bogatajeva je s 130 metri imela drugo oceno, Križnarjeva s 124 metri tretjo, Breclova s 123 metri peto in Prevčeva s 118 metri 16. oceno serije.

Tekma bo na sporedu jutri ob 11. uri.

Preberite še: