Peter Prevc se je vrnil k Slatnarju

Po Prevčevi šampionski sezoni 2015/16, v kateri je mejnike postavljal drugega za drugim, osvojil tudi prestižno novoletno turnejo, postal svetovni prvak v poletih in skupni zmagovalec svetovnega pokala, so se pri Elanu odločili, da ne bodo več proizvajali skakalnih smuči.

Za vse je bil to takrat velik šok. K sreči imamo v Sloveniji moža, ki je zaljubljen v skoke in mu ni bilo vseeno, kaj se bo zgodilo s slovenskim proizvodom in tudi slovenskimi skakalci, ki so tekmovali na Elanovih smučeh. Ta podjetnik je Peter Slatnar, ki je začel razvijati svoje skakalne smuči. Na njih je najstarejši od bratov Prevc skakal naslednjo sezono, nato pa po padcu forme in ravni skokov naredil korak, ki je pri skakalcih pričakovan. Zamenjal je smuči in iskal morebiten nov zagon.

Poleti začel preizkušati Slatnarjeve smuči

A na Fischerjevih smučeh se mu ni uspelo proslaviti. Ponagajala mu je tudi operacija gležnja, kar je le še otežilo pot k cilju, da bi se nekoč vrnil med elito. Na nekaterih prizoriščih je sicer pokazal, iz kakšnega testa je, vendar konstantnosti ni bilo.

Peter Slatnar in Peter Prevc sta v preteklosti že sodelovala. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ker so pred vrati olimpijske igre v Pekingu, se je Peter odločil za novo spremembo. Poleti je začel preizkušati Slatnarjeve smuči, ki mu, kot kaže, bolj ustrezajo. Z njimi je že skakal pretekli konec tedna v Hinzenbachu in bo tudi na zaključku poletnega grand prixa v Klingenthalu.

"Če mu bodo smuči pomagale, bo super"

"Fantje malce preizkušajo, da vidijo, kaj jim ustreza. Vsi proizvajalci smuči želimo narediti korak naprej, da bi prehiteli tekmece v kakovosti, kakšni inovaciji. Sam pravim, da so vse smuči dobre, moraš pa za določenega tekmovalca ujeti pravo trdoto, prožnost ... Če to uspe, je super," je v pogovoru za Sportal dejal Slatnar.

Zadnje tri sezone je skakal na Fischerjevih smučeh. Foto: Sportida

O tem, kdo je naredil prvi korak, da je najstarejši od bratov Prevc začel preizkušati njegove smuči, je povedal: "Vseskozi smo malce v šali govorili, da bi mu naša nova špica ugajala. Pogodba s Fischerjem mu je letos potekla. Enkrat sva nato govorila o tem, da bi preizkusil naše smuči. Dogovorila sva se brez obveznosti. Tudi če bo v ponedeljek rekel, da bo ostal na Fischerjevih, ne bo zamere. Če bo videl, da mu naše bolj ustrezajo, in v zimo štartal z njimi, bo za nas super. Če mu bodo pomagale pri boljših občutkih, še toliko boljše. Vsaka malenkost, ki pomaga skakalcu, je dobrodošla."

Vsa družina Prevc na Slatnarjevih smučeh

Videti je, da bo Prevc v olimpijsko sezono vendarle vstopil s Slatnarjevimi smučmi, saj se sezona nezadržno približuje in veliko manevrskega prostora za preizkušanje ni več. Vse skupaj se namreč začne že konec novembra: "Po koncu poletnega grand prixa prihaja obdobje, v katerem je malce več miru. V tem delu se nato skakalci odločijo, s katerimi smučmi bodo skakali."

Ali se bo z novimi smuči rezultatska krivulja obrnila navzgor? Foto: Guliverimage

Slatnar bo imel tako pod svojim okriljem prav vse skakalce iz družine Prevc. Peter bi ob Domnu in Cenetu zaokrožil fantovski del, sestra Nika pa prav tako skače na Slatnarjevih smučeh in bo v Klingetnhalu debitirala med elito. Od znanih slovenskih skakalcev je na Slatnarjevih smučeh še Anže Lanišek. Od tujih predstavnikov in predstavnic je najbolj znana japonska skakalna kraljica Sara Takanaši, medtem ko Slatnarjevih smuči nima več nobene od slovenskih članic - kot zadnja je letos po koncu sezone odšla Ema Klinec.