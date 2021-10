Lani gledalcev ni bilo, letos jih bo lahko 50.000

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

vstopnice za jubilejno 70. novoletno turnejo so v prodaji

Danes se je začela prodaja vstopnic za jubilejno, 70. novoletno turnejo štirih skakalnic v smučarskih skokih. Kot so sporočili prireditelji, bo za ogled skakalnih bojev za zlatega orla na voljo skupaj 50.000 vstopnic.

Omejitve glede občinstva, povezane s koronsko pandemijo, gre pričakovati na vseh štirih lokacijah - v Oberstdorfu, Garmisch-Partenkirchnu, Innsbrucku in Bischofshofnu. Odvisne bodo od zahtev lokalnih oblasti.

Na nemških prizoriščih v Oberstdorfu in Ga-Paju so za zdaj na voljo le tako imenovane kombinirane vstopnice, ki veljajo enako za kvalifikacije in tekmovanja. Od 25. oktobra - če bodo še na voljo - bo moč kupiti tudi posamezne vstopnice.

Eno leto brez gledalcev je bilo dovolj

"Spet pričakujemo veliko zanimanje, zato vsem ljubiteljem smučarskih skokov lahko svetujem, da pravočasno kupijo vstopnice - ne glede na prizorišče," je dejal predsednik turneje Peter Kruijer iz Oberstdorfa.

"Leto brez gledalcev je bilo dovolj, veselimo se spet tekmovanj z občinstvom," je danes dejal Manfred Schützenhofer, vodja organizacije v Bischofshofnu.

Organizatorji v izogib ponaredkom opozarjajo, da je vstopnice mogoče kupiti le na uradni spletni strani tickets.vierschanzentournee.com.

Zlatega orla je v zadnji sezoni osvojil Kamil Stoch. Foto: Sportida

Stoch brani zmago

Lansko turnejo je osvojil poljski smučarski skakalec Kamil Stoch in po letih 2017 in 2018 še tretjič osvojil zlatega orla. Najboljši Slovenec na turneji je bil s skupno devetim mestom Peter Prevc, ki je poskrbel, da so Slovenci izpolnili začrtan cilj.