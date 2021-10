Japonec čuti, da je na pravi poti

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Konec poletnega grand prixa v znamenju Rjojuja Kobajašija in Halvorja Egnerja Graneruda

"Končno mi je uspelo sestaviti dva dobra skoka. Sem na pravi poti, veselim se nove sezone, v kateri sta glavna cilja svetovno prvenstvo v poletih in olimpijske igre," je po prepričljivi zmagi na zadnji postaji poletne velike nagrade dejal Japonec Rjoju Kobajaši, ki je tudi v očeh zmagovalca zadnje zime in letošnje poletne sezone Halvorja Egnerja Graneruda eden od glavnih kandidatov za sam vrh.

Pretekli konec tedna se je z individualno tekmo v Klingenthalu končala poletna velika nagrada v smučarskih skokih. V ženski konkurenci se je skupne zmage veselila Urša Bogataj, v moški pa Norvežan Halvor Egner Granerud, ki je konkurenco pokoril že v zadnji zimski sezoni.

Viking se je moral v Nemčiji zadovoljiti z drugim mestom, kar je njegova najslabša uvrstitev na letošnjem poletnem grand prixu. Daleč pred njim je bil Japonec Rjoju Kobajaši, ki je spomnil na svoje najboljše čase.

Prejemnik velikega kristalnega globusa za sezono 2018/19 je Graneruda prehitel za skoraj 25 točk. Kobajaši, za katerega je bila to peta zmaga na grand prixih, a šele prva po Hakubi in letu 2019, je v skupnem seštevku grand prixa končal na osmem mestu. Udeležil se je le dveh tekem. Ob Klingenthalu je skakal le še v Hinzenbachu, kjer ga je ugnal rojak Jukija Sato.

Bomo v novi sezoni spremljali tesnejši dvoboj Kobajašija in Graneruda? Foto: Sportida

Končno dva skoka na isti tekmi na visoki ravni

"V Hinzenbachu in tudi v lanski sezoni mi je po navadi uspel le en dober skok, tokrat pa sem oba opravil na zelo visoki ravni. Menim, da sem na pravi poti, tako da se že veselim zimske sezone. Še posebej se veselim svetovnega prvenstva v poletih, seveda pa so tudi olimpijske igre velik cilj," je po zmagi proti novi sezoni svetovnega pokala pogledal 24-letnik.

Zmagovalec 19 posamičnih tekem svetovnega pokala bo naslednja dva tedna preživel v karanteni na Japonskem, kjer ga nato čaka še državno prvenstvo. Kmalu zatem pa že nova sezona, skakalci jo bodo odprli 20. novembra v Nižnem Tagilu.

Halvor Egner Granerud je zanesljivi zmagovalec poletne velike nagrade. Foto: Sportida

Čaka ga še veliko dela

Da bo Japonec še kako nevaren v boju za veliki kristalni globus, pred novembrskim štartom opozarja Granerud. "Moj cilj je skakati še bolje, kot sem v lanski sezoni. Rjojujevi skoki so bili videti odlično. Če ga želim premagati, me čaka še veliko dela, a naredil bom vse, da mi to uspe," je povedal 25-letni zmagovalec poletnega grand prixa. Najboljši Slovenec v razvrstitvi je bil Anže Lanišek na petem mestu.