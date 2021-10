Prevc dal vedeti, zakaj sta si s Slatnarjem spet segla v roke

Po sanjski sezoni 2015/16, ki je bila nadgradnja prejšnjih dveh, v katerih je bil dvakrat drugi v svetovnem pokalu, je pri Petru Prevcu sledil padec v formi. Z redkimi izjemami ni več prihajal na zmagovalni oder, kar ga je črvičilo. Športniki njegovega kova, povsem razumljivo, niso zadovoljni s povprečnimi uvrstitvami in venomer iščejo pot do mest, na katerih so že bili in so jih zadovoljevala.

Tudi v pretekli zimi se ni proslavil. Nanizal je sicer osem uvrstitev med najboljših petnajst, a se mu ni niti enkrat uspelo zavihteti med najboljših deset. Zato je v letošnjem poletju naredil spremembo: "Veliko dela je bilo s tehniko. Na novo sem se moral privaditi, nekajkrat sem moral iti čez sebe, kdaj pomahati v zraku. Mislim, da sem toliko pripravljen, da lahko začnem piliti formo za zimo."

Ker ni bil zadovoljen s preteklo zimo, je začel iskati spremembe. Našel jo je pri Slatnarju.

A to ni edina novost. S Fischerjevih je spet presedlal na Slatnarjeve smuči. Peter Slatnar ga je, razumljivo, sprejel z odprtimi rokami in mu ponudil najboljšo mogočo podporo, saj se zaveda, da je v svoje vrste spet dobil šampiona.

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Že lani proti koncu sezone, ko mi ni šlo najbolje, sem začel razmišljati v vse smeri. Z Urbancem, Justinom in Slatnerjem sem se pogovarjal, kaj se dogaja pri nas glede smuči. Spodbudil sem jih, da bi nekaj pripravili. Konec maja smo začeli testirati in septembra testiranje končali. Na začetku so bili oni aktivno udeleženi glede priprave smuči. Sprva sem preizkusil osnovno smučko, nato pa smo razvijali naprej," opisuje Prevc in glede tega, kaj je boljšega na smučeh slovenskega proizvajalca, pristavil: "Razliko čutim v prvi fazi leta. Predvsem je pomembno, koliko se proizvajalec prilagodi tekmovalcu oziroma koliko ima že razvitega materiala za določen način skakanja. Razvijati z ničle je težko. Na srečo so bili zelo blizu mojemu skakanju."

Avtomatizirati skoke, da ne bo več krča

Zaradi vseh novosti pa seveda tudi rezultati v poletnem grandu prixu niso bili na najvišji ravni. Nekako se je gibal na mestih, ki jih je bil vajen iz pretekle zime: "Glede na napake, ki sem jih delal, so bili rezultati kar solidni. A s tekme sem težko šel zadovoljen, čeprav je bil rezultat povprečen, saj sem vedel, da imam še rezerve in da na treningu precej bolje skačem. Ni najbolj prijetno. Na treningu je treba narediti čim več dobrih skokov, da se na tekmi ne trudiš preveč."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Izpostavil je, da se njegovo telo vse prevečkrat zakrči, ko pride na vrsto tekma. Zaveda se, da bo moral skoke avtomatizirati in sebe prepričati, da na tekmi ne more odkrivati nič novega: "Čeprav mislim, da sem sproščen, nisem. Ko gledam posnetke na kameri, vidim, da je vse okorno, zakrnelo. Pritiska ni, ga ne čutim. Ne vem, zakaj se to zgodi."

Skušali najti univerzalen sistem

Veliko poudarka je namenil še enemu segmentu. V zadnjih sezonah mu je veliko preglavic povzročalo privajanje na skakalnice. Vedno je potreboval nekaj skokov, da jo je osvojil. Ko je bil v izvrstni formi, to ni bila težava, saj je brez težav prihajal na tekme prek kvalifikacij. In ker zdaj ni tako, je toliko več pozornosti posvetil tudi temu: "Lansko zimo sem imel kar dosti težav s privajanjem na skakalnice. Zdaj smo poskušali najti univerzalen sistem, da se privadim v dveh skokih. Če me pri prvem kaj še preseneti, pri drugem vem, kaj narediti."

Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

In kaj je njegov cilj do začetka sezone, ki bo konec novembra v Nižnem Tagilu? "Večinoma se bomo pripravljali doma. Upam, da se bodo temperature čim prej spustile, da bomo imeli ledeno smučino v Kranju in Planici. Rad bi dobre skoke zasidral v glavo, da bom šel na tekme z jasno predstavo," odgovarja Prevc.