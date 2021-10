V Kranju okronali državna prvaka

V Kranju so danes za naslov najboljšega in najboljše v državi tekmovali naši skakalci in skakalke. Po prvi seriji je vodil Cene Prevc s 105 metri in 124,5 točke pred Anžetom Laniškom, ta je skočil 102,5 metra, zbral pa je 119,5 točke, tretji je bil Lovro Kos (102 m/117,1). Jan Bombek je (100,5 metra/114,4) zasedel četrto mesto, peti je bil Rok Masle (99,5 m/112,1), sledili so Žiga Jelar, Peter Prevc, Žak Mogel, Mark Hafnar in Bor Pavlovčič ter Timi Zajc, ki sta si delila 9. mesto.

V finalni seriji je boj za stopničke odprl Jelar s 106 metri in 237,9 točke, njegov točkovni izkupiček je s 103,5 metra izenačil Kos. Do konca sta ju prehitela le še Lanišek, ki je postavil daljavo dneva s 106,5 metra in je zbral 247,7 točke, Cene pa je s 105,5 metra na koncu zaostal za vsega tri desetinke točke, tako da je osvojil srebro z 247,4 točke. "Cene v zadnjem času skače zelo dobro in bil je zahteven nasprotnik. Še vedno pa se mi zdi, da sem bil sam sebi največji nasprotnik, skoki niso bili niti malo takšni, kot bi si želel. Na koncu šteje zmaga in to mi je uspelo. Gremo dalje, končali smo poletno sezono, gremo v zimo," je po prvem poletnem naslovu po letu 2014 povedal Lanišek.

Peto mesto je zasedel Peter Prevc z 234,3 točke. "Lani mi ni šlo in v takem trenutku razmišljaš v vse smeri. Prav zato sem se dogovoril za menjavo opreme." Šesti je bil Masle z 233,8 točke, do desetega mesta so se zvrstili še Mogel, Bombek, Vidic in Hafnar.

"Vedno sem kazala konstantne skoke." Foto: Sportida

Med skakalkami je z 98,5 metra in 113 točkami po prvi seriji vodila Nika Križnar pred Uršo Bogataj, ta je skočila 96,5 metra, zbrala pa je 111,5 točke, tretja je bila Špela Rogelj (92 m/110,5). Sledile so Jerneja Brecl, Nika Prevc ter Silva Verbič in Jerneja Repinc Zupančič, zadnje tri so si delile 5. mesto.

Med skakalkami je skok na stopničke uspel Breclovi s 101 metrom in 210,3 točke, Bogatajeva je skočila natanko 100 metrov in je zbrala 218,2 točke, naslov pa je osvojila Križnarjeva, ki je skočila 99 metrov in je na koncu zbrala 221 točk. "Vedno sem kazala konstantne skoke. Z Uršo se boriva že na treningih. Na tekmo sem šla z mirno glavo, naredila sem dva skoka, čeprav nista bila popolna. Obakrat sem bila zelo pozna, lepše pa bi bilo, če bi za zmago skočila 106 metrov. Bilo pa je dobro, ker so prišli tudi navijači. Zmagati pred domačimi navijači je vedno lepo," je povedala Križnarjeva.

Pod zmagovalnim odrom so ostale Rogljeva, Katra Komar in Repinc Zupančičeva, na mestih od sedmega do desetega pa so končale še Verbičeva, Nika Prevc, Nika Vetrih in Lara Logar.

