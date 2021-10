Od srede bodo slovenski skakalci izkusili novost v karieri. Nekateri so v vetrovniku sicer že bili, a ne v takšnem, kot je v Stockholmu na Švedskem. "Edini, ki je preizkušen. Vetrovnik ima prednost, ker je pod kotom 45 stopinj in pravzaprav najboljši približek figure leta. To so stvari, ki lahko prinesejo majhno spremembo. Vpliva lahko zelo veliko ali pa tudi ne. Dokler ne preizkusimo, ne moremo vedeti. Želja je, da fantje dobijo nov občutek, ugotovijo novo stvar. Če vsak nekaj ugotovi, se bo splačalo," je po koncu državnega prvenstva v Kranju, kjer sta si kroni nadela lastnica velikega kristalnega globusa Nika Križnar in naš najboljši v pretekli zimi Anže Lanišek, povedal glavni trener slovenske članske A-reprezentance Robert Hrgota.

Malenkosti ob koncu poletnega pripravljalnega obdobja išče tudi slovenski šampion Peter Prevc, ki na treningih pokaže dobre skoke, ne prenese pa jih še na tekmo, kot si želi. Morda bo sam dobil kakšen odgovor na severu Evrope: "Vetrovnik je poševen. Poznamo vertikalne in horizontalne vetrovnike. Ta je pod kotom 45 stopinj. Kot skakalnica je. Vpet si v boku in treniraš v popolni skakalni opremi. Za vso fazo leta je ta vetrovnik dobrodošel."

"Iskati majhne stvari, ki lahko prinesejo veliko"

Večina ekip se odloča za tovrstno prakso in jo uporablja že dalj časa. Prvi mož stroke je imel željo, da bi se s to novostjo srečali tudi njegovi izbranci, saj verjame, da jim bo lahko deloma razširila obzorja: "Kot tekmovalci smo bili v Helsinkih v vetrovniku. Zelo podobna stvar je, le da je bilo tam vertikalno. Lahko pridobiš občutke. V desetih minutah lahko v vetrovniku imitiraš kar precej skokov. Še vedno si vpet. Ni povsem podobna stvar. Za iskanje občutkov, podrobnosti je lahko zelo velika prednost. Povsod iščemo stvari, tako pri opremi kot na skakalnici, zato mislim, da je treba tudi pri takšnih stvareh iskati majhne stvari, ki lahko prinesejo veliko."

Peter Prevc in druščina potujejo na Švedsko, kjer bodo trenirali v posebnem vetrovniku. Foto: Grega Valančič/Sportida

Do začetka olimpijske sezone v smučarskih skokih je še dober mesec in pol. Časa je še veliko, a po drugi strani spet ne toliko. Večino dela so v slovenskem taboru že postorili, ob koncu pa jih med drugim čakajo še testiranje opreme, preizkušanje ledene smučine in piljenje forme za dober vstop v novo zimo, ki bo imela več vrhuncev: novoletna turneja, olimpijske igre v Pekingu, svetovno prvenstvo v poletih v Vikersundu in zaključek na Letalnici bratov Gorišek v Planici.