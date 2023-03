Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ženski smučarski skoki so pretekli konec tedna s poleti v Vikersundu dočakali novo prelomnico. Tekmovalke upajo, da ne bo ostalo zgolj pri enem dejanju in da bodo odgovorni ženske polete preudarno že kmalu poskušali vključiti v svetovni pokal. Mnenja o tej zamisli so različna, direktor nordijskih disciplin avstrijske zveze Mario Stecher umirja navdušenje in svari pred morebitnimi poškodbami. Prihodnost ženskih poletov je tako nejasna, o njej bodo razpravljali spomladi.

Po zgodovinskem koncu tedna na Norveškem, kjer je 15 smučarskih skakalk v Vikersundu dočakalo zgodovinske polete in tekmo, ki sicer ni štela v za svetovni pokal, je pa za seštevek turneje Raw Air, je v zraku precej vprašajev o prihodnosti ženskih smučarskih poletov in o tem, kako jih vključiti v tekmovalni spored. Vodstvo tekmovanja ob postavljanju mejnikov ni imelo lahkega dela, a opravilo ga je premišljeno, z veliko mero skrbnosti za skakalke, ki so dokazale, da znajo varno leteti. A kakšna bo formula za prihodnost?

Stecher zadržan pri tekmovalni ideji poletov za ženske

Vodja smučarskih skokov in nordijske kombinacije pri avstrijski smučarski zvezi Mario Stecher je po Vikersundu izrazil pomisleke glede ženskih poletov, predvsem števila deklet, ki so po njegovem mnenju sposobna varnega skoka na letalnici. Skrbi ga varnost tekmovalk, ki dosegajo višje hitrosti kot moški, kar, kot pravi, lahko ob padcu pripelje do težjih posledic kot pri moškem delu karavane. Na nedeljski tekmi je več skakalk preseglo 103 km/h z mize, pri moških je imel v nedeljo najvišjo hitrost Simon Ammann (101,4k m/h v kvalifikacijah, 100,8 km/h v prvi seriji).

Nekdanji nordijski kombinatorec, zdaj vodja nordijskih disciplin avstrijske zveze Mario Stecher je pri zamisli o tekmovalni prihodnosti v ženskih poletih zadržan. Foto: Sportida

Stecher je v pogovoru za norveški NRK izrazil prepričanje, da je prezgodaj, da bi že v naslednji sezoni vrata letalnice odprli večini tekmovalk v svetovnem pokalu. "Sem odprtega uma. Lahko se razplete dobro, lahko pa stvari postanejo zelo nevarne. Menim, da je prezgodaj, nisem prepričan, da je varno za vsa dekleta. Pri tem vidika varnosti nimam v mislih le pri slabših skakalkah, temveč tudi pri najboljših. Če se zgodi padec pri višji hitrosti, je lahko precej grše kot pri moških, to je nekaj, kar moramo imeti v mislih. Tega si nihče ne želi."

Silje Opseth ima dovolj kritik in dvomov o zmožnosti letenja skakalk. Foto: Sportida

Lundbyjeva bi se raje pogovarjala o čem drugem

Z Avstrijčevim razmišljanjem so pri norveškem mediju soočili Silje Opseth, ki je v nedeljo zaostala le za novo svetovno rekorderko in zmagovalko turneje Emo Klinec, ter eno od najboljših skakalk zadnjih let Maren Lundby.

Opsethova ima dovolj kritik na račun ženskih poletov. "Zakaj je tako? Ne razumem povsem. Ta konec tedna smo videli varne polete, nobena od tekmovalk ni bila blizu padcu. Nismo v veliko večji nevarnosti kot fantje. Želim si, da bi to kmalu doumeli. Z vsakim opravljenim skokom bomo še bolj kos položaju. Poleg tega je bila moja hitrost na sobotnem treningu nižja od tiste na tekmi moških."

Maren Lundby bi bila vesela, če bi se nehali pogovarjati o tem, ali so skakalke sposobne letenja. Foto: Sportida

Tudi Lundbyjeva ji je prikimala. "Razlike v hitrosti niso velike. Če razumem prav, imamo me malo višjo hitrost z mize, njihova pa je višja med poletom, tako da hitrost Krafta pri pristanku ne bo kaj nižja od naše. Če bi lahko nehali govoriti o tem, da ženske nismo zmožne leteti, bi bilo super. Raje bi se pogovarjala o čem drugem," je še dodala večkratna svetovna in olimpijska prvakinja.

Poleti za skakalke bodo spomladanska tema

Po pisanju NRK se bodo spomladi odločali, ali bodo smučarski poleti vključeni v koledar ženskega svetovnega pokala in na kakšen način. "Imeti moramo dobre pogoje in dobro podlago za nadaljnje razvijanje smučarskih poletov za ženske. Zadnji konec tedna smo videli, da je mogoče," je ob tem dejala direktorica tekmovanja Čika Jošida in dodala, da bodo razmišljali tudi o tem, ali bi zeleno luč za polete prižgali večjemu številu skakalk kot letos, govori se o številki 20, pa tudi o morebitnih izpopolnitvah opreme za še varnejše polete.

O prihodnosti poletov za skakalke bodo razpravljali spomladi. Foto: Sportida

Sezone svetovnega pokala za skakalke je skoraj konec. Pred dekleti je zgolj še ena tekma, v petek bodo tekmovala na Finskem, v Lahtiju. Veliki globus za skupno zmago je že oddan avstrijski veteranki Evi Pinkelnig, Klinčeva je trenutno tretja.