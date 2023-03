Norvežan potrdil prevlado, Lanišek in Prevc tik za najboljšimi

Vikersund, posamična tekma, finalna serija:

Na prvi od dveh individualnih preizkušenj v Vikersundu so se tekmovalci spopadli z zelo spremenljivi in zahtevnimi razmerami, s katerimi pa ni imel nobenih težav Norvežan in vodilni v skupnem seštevku Halvor Egner Granerud, ki je vodil že po prvi seriji, v finalni seriji pa je brez težav prišel do svoje 12. zmage v sezoni in 25. v karieri v svetovnem pokalu. Ob tem vodi tako v skupnem seštevku svetovnega pokala kot na norveški turneji Raw Air, dobil pa je še tretjo od treh tekem poletov v tej sezoni. Granerudu je bil konkurenčen le Avstrijec Stefan Kraft, ki je na koncu na drugem mestu zaostal 6,1 točke. Kraft je bil sicer s poletoma dolgima 239,5 m in 227,5 m najdaljši v obeh serijah. Tretje mesto je pripadlo še enemu Avstrijcu Danielu Tschofenigu, ki je v finalu pridobil kar sedem mest in se povzpel na oder za zmagovalce, za Granerudom pa je zaostal kar 34,8 točke.

Halvor Egner Granerud vodi na treh frontah – v skupnem seštevku svetovnega pokala, v seštevku poletov in seštevku norveške turneje. Foto: Sportida

Po prvi seriji sta bila v igri za stopničke tudi Domen Prevc in Anže Lanišek, ki sta zasedala peto oziroma šesto pozicijo. Na koncu je bil s petim mestom in poletoma dolgima 226 in 210 m najboljši Slovenec Lanišek, ki ostaja na tretjem mestu tako v seštevku norveške turneje kot v seštevku svetovnega pokala. "Tale drugi skok ni bil najboljši. Bil sem malo prezgoden. Priložnost za stopničke je bila lepa, škoda. A pokazal sem visoko raven in upam, da bo forma zdržala," je po tekmi za nacionalno televizijo povedal Lanišek.

Prevc je v finalu izgubil dve mesti in je preizkušnjo končal na sedmem mestu. Po polovici tekme je zaostajal za Nemcem Andreasom Wellingerjem na tretjem mestu za vsega 1,2 točke. Povsem pa se je finalni skoki ponesrečil Timiju Zajcu, ki je izgubil sedem mest, tekmo pa je končal na 16. mestu. Do točk sta prišla še Žiga Jelar, ki je bil 22., Lovro Kos pa 30.

V boju za mali kristalni globus poletov ima zdaj Granerud 300 točk, drugi je Kraft (220 točk), tretji Zajc (135), četrti pa Domen Prevc (118).

Granerud je tudi v najboljšem položaju v seštevku turneje Raw-Air, trenutno je pri 2.195 točkah, drugi Kraft jih ima 2.167, na tretjem mestu se drži Lanišek z 2,089. Četrti Dawid Kubacki za Laniškom zaostaja zgolj 14 točk.

Domen Prevc drugi najdaljši v poskusni seriji

V poskusni seriji pred tekmo je v spremenljivih razmerah zablestel Domen Prevc, ki je bil z 239 metri drugi najboljši. Zaostal je le za Avstrijcem Stefanom Kraftom, ki je poletel kar 249 metrov, ki je sicer ob tem padel, tretji je bil njegov rojak Michael Hayböck z 236 m. Anže Lanišek je bil z 214,5 metra deveti, Lovro Kos pa 21. (197 m). Povsem sta se nastopa v zahtevnih razmerah ponesrečila Žigi Jelarju, ki je zmogel le 177 metrov (32.), in Timiju Zajcu (137 m; 38.).

Dosežki slovenskih skakalcev v poskusni seriji: Lovro Kos - 197 m

Anže Lanišek - 214,5 m

Žiga Jelar - 177 m

Domen Prevc - 239 m

Timi Zajc - 137 m

V nedeljo bodo v Vikersundu na sporedu kvalifikacije (14.30), ob 16. uri pa bo sledila še zadnja tekma turneje. Skakalci se bodo nato preselili na Finsko, konec marca pa sledi še tradicionalni sklep sezone s poleti v Planici (30. marec–2. april).

