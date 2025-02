Norvežanka Thea Minyan Bjoerseth je bila v dobri formi v zadnjem obdobju, blestela je tudi na sobotni tekmi svetovnega pokala na Ljubnem. Po prvi seriji je vodila pred našo šampionko Niko Prevc. Pohvalila se je lahko celo z novim rekordom skakalnice pri 97 metrih.

Nato je v drugi seriji sledil udarec. Po doskoku je grdo padla in se huje poškodovala. S helikopterjem so jo odpeljali v ljubljansko bolnišnico, kjer so izključili zlom, medtem ko je pregled z magnetno resonanco opravila doma na Norveškem. Izvid, ki ga je dobila v roke, ni spodbuden.

"Thea si je huje poškodovala koleno – strgane ima križne in stranske vezi v levem kolenu, obenem pa so poškodovane tudi vezi v komolcu. Takšne poškodbe zahtevajo nujno operacijo, ki je predvidena že prihodnji teden. Po njej jo čaka dolgotrajna rehabilitacija, ki bo trajala več kot eno leto," je besede reprezentančne zdravnice Guri Ekas povzel vodja norveške reprezentance Jan-Erik Aalbu.

Foto: Grega Valančič

Bjoerseth je pretresena nad padcem in naravo poškodbe, a ostaja pozitivna glede nadaljnje kariere v smučarskih skokih: "Težko najdem prave besede, v glavi imam kup vprašanj in misli. To je res težka situacija, ki prinaša velik izziv, a imam ob sebi izjemne ljudi, ki mi bodo pomagali na poti okrevanja. Naredila bom vse, kar je v moji moči, da se vrnem še močnejša. Hvala vsem za sporočila podpore in lepe želje – veliko mi pomenijo," je zapisala Thea.

Po odpovedi Bjoerseth, Silje Opseth in Kjersti Graesli so Norvežani morali poseči po menjavah v ekipi za bližajoče se svetovno prvenstvo v Trondheimu. Kot peta skakalka bo priložnost dobila Ingrid Laate, srebrna v posamični konkurenci na mladinskem svetovnem prvenstvu v Lake Placidu.