Nika Prevc znova brez konkurence!

Smučarske skakalke se mudijo na zadnjem prizorišču pred odhodom na nordijsko svetovno prvenstvo. Prvo tekmo v Hinzenbachu, kjer so imeli organizatorji nemalo težav z vetrom, je zanesljivo dobila slovenska šampionka Nika Prevc, ki je vodila že po prvi seriji, v drugo pa potrdila prevlado in zmagala še petič v nizu. Točke so poleg Prevc osvojile še tri Slovenke. Po nedeljski tekmi bo sicer glavni trener Jurij Tepeš določil še zadnjo potnico na svetovno prvenstvo.

Medtem ko imajo skakalci v svetovnem pokalu prost tekmovalni konec tedna, pa Nika Prevc znova dokazuje svoje mojstrstvo tudi v Hinzenbachu, kjer je bila v obeh serijah prve tekme brez konkurence. V Hinzenbachu so imeli sicer organizatorji nemalo težav z vetrom, zato sta bili tako prva kot druga serija večkrat prekinjeni, a to ni zmedlo izjemne Nike Prevc, ki je v prvi seriji nastopila z dveh zaletnih mest nižje od večine najboljših skakalk. Kljub temu je kot edina v prvi seriji dosegla znamko 90 metrov. V finalu je nato kot drugouvrščena Selina Freitag nastopila celo z 12. zaletišča, a je kljub temu zmogla 89 metrov ter se ob izvrstnih sodniških ocenah zanesljivo veselila še pete zaporedne zmage, s katero se je potrdila izvrstno formo.

Nika Prevc je serijo trenutnih zmag začela v Lake Placidu na začetku tega meseca, ko je dvakrat slavila v vsega 22 urah. To je bila hkrati že njena deseta zmaga v sezoni, skupno pa v karieri že 17. Nato je pretekli konec tedna na Ljubnem ob Savinji dvakrat razveselila še domače pristaše, forma pa je prava tudi v Hinzenbachu, na zadnjem prizorišču pred prihajajočim svetovnim prvenstvom v Trondheimu, kjer bo slovenska najstnica glavna adutinja za kolajne v slovenskem taboru.

Nika Prevc je v izvrstni formi. Foto: Reuters

Nemka, ki se je v finalu s četrtega mesta po polovici prebila na drugi položaj, je na koncu za Prevc zaostala 7,9 točke, tretje mesto je pripadlo Avstrijki Jacqueline Seifriedsberger (+17,3 točke), ki je bila po polovici preizkušnje druga. Od Slovenk so danes točke osvojile še tri skakalke. Tina Erzar (170,9) je bila 25., Katra Komar (160) 27. in Taja Sitar (147,4) 29. Brez mesta v finalu je ostala Tinkara Komar, ki je tekmo končala na 32. mestu.

Prevc se je v skupnem seštevku šest tekem pred koncem še dodatno približala drugemu zaporednemu velikemu kristalnemu globusu. Zdaj ima pred Nemko Katharino Schmid, ki je bila danes deveta, že 391 točk naskoka.

Tepeš je na avstrijsko prizorišče odpeljal vodilno skakalko zime Niko Prevc, Tino Erzar, Katro Komar, Tinkaro Komar (mlajša sestra Katre), Tajo Sitar in Jerico Jesenko. Na prvo tekmo se uvrstile vse z izjemo Jerice Jesenko.

Glavni trener je pred dnevi dejal, da so v ekipi za svetovno prvenstvo Prevc, Ema Klinec, ki bo izpustila Hinzenbach in se posvetila treningu ter polnjenju baterij, Taja Bodlaj in Erzar, po tekmah v Zgornji Avstriji pa bo znana še peta slovenska potnica na prvenstvo. Tepeš bo odločal med sestrama Komar, Sitar in Jesenko.

V Avstriji bo v nedeljo še druga posamična tekma. Kvalifikacije se bodo začele ob 13. uri, tekma bo ob 14.20.

Izidi, ženske, Hinzenbach: 1. Nika Prevc (Slo) 248,4 točke (90/89 m)

2. Selina Freitag (Nem) 240,5 (91/91,5)

3. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 231,1 (87,5/93,5)

4. Lisa Eder (Avt) 228,7 (87/90,5)

5. Eva Pinkelnig (Avt) 228,3 (85/89)

6. Sara Takanashi (Jap) 207,9 (82/85)

...

25. Tin Erzar (Slo) 170,9 (78,5/74)

27. Katra Komar (Slo) 160 (71,5/72)

29. Taja Sitar (Slo) 147,4 (76,5/66)

... Brez finala:

32. Tinkara Komar (Slo) Izpadla v kvalifikacijah:

41. Jerica Jesenko (Slo)

... Svetovni pokal, skupno (19/25):

1. Nika Prevc (Slo) 1433 točk

2. Katharina Schmid (Nem) 1042

3. Selina Freitag (Nem) 961

4. Eirin Maria Kvandal (Nor) 816

5. Jacqueline Seifriedsberger (Avt) 776

6. Lisa Eder (Avt) 715

...

10. Ema Klinec (Slo) 524

31. Taja Bodlaj (Slo) 68

38. Tina Erzar (Slo) 33

45. Nika Vodan (Slo) 20

47. Taja Sitar (Slo) 12

52. Katra Komar (Slo) 10

53. Jerica Jesenko (Slo) 9

60. Mia Ingolič (Slo) 2

...

Hinzenbach, kvalifikacije

Preberite še: