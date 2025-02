Jurij Tepeš: Nekaj vpliva trenerji zagotovo imamo, popolnega pa ne

Le še dober dan je do začetka 44. nordijskega svetovnega prvenstva, na katerem slovenski tabor največ pričakuje od skakalnega dela reprezentance.

Glavni trener Jurij Tepeš bo na svojem premiernem članskem prvenstvu v selektorski vlogi računal na zelo mlado reprezentanco. Več kot eno prvenstvo je do zdaj odkljukala le svetovna prvakinja izpred štirih let Ema Klinec (tri), Nika Prevc in Katra Komar sta tekmovali le v Planici, za Tajo Bodlaj in Tino Erzar pa bo to sploh prvo člansko prvenstvo.

Plus in minus mlade ekipe

"Že skoraj celo leto, sploh po poškodbi Nike Vodan, imamo zelo mlado ekipo, menim, da najmlajšo na štartu v svetovnem pokalu. To je zagotovo dobro za mlajša dekleta, ki na ta račun lahko nabirajo izkušnje, po drugi strani pa je slabo, ker nimamo tiste izkušene ekipe. Taja in Tina gresta na prvenstvo predvsem nabirat izkušnje, ki jima bodo v prihodnosti zagotovo prav prišle, Ema ima že kar nekaj izkušenj, Nika pa malo manj," pravi Tepeš, ki ima kljub mladosti v svoji ekipi eno glavnih favoritinj, vodilno skakalko zime Prevc.

Za Niko Prevc je eno člansko svetovno prvenstvo, za Emo Klinec pa tri. Klinec je tekmovala na več prvenstvih kot druge Slovenke iz ekipe za prvenstvo skupaj. Foto: Aleš Fevžer

"Vem, da mimo rezultatov in napovedi ne moremo, a odgovoril bom kot vedno. Zadovoljen bom z dobrimi skoki, vemo pa, da smo ob dobrih skokih v borbi za najvišja mesta," je 36-letnik v svojem slogu odgovoril na vprašanje o rezultatskih ciljih.

"Nekaj vpliva, da se tekmovalko razbremeni, trenerji zagotovo imamo, popolnega pa ne"

Zaveda se, da bo serijo zmag, rumeno majico in vodstvo v skupnem seštevku težko dati na stran, a hkrati upa, da bo pozornost tam, kjer mora biti.

"Pozabiti bo zagotovo težko, bomo pa poskušali na tekmah vsaj malo preusmeriti to pozornost in se osredotočiti na skoke. Ko si osredotočen na te, nekako poskusiš pozabiti na druge stvari. Nekaj vpliva, da se tekmovalko razbremeni, trenerji zagotovo imamo, popolnega pa ne, saj vemo, da je vpliv okolice kar močan. Sploh danes, ko imaš prost dostop do vseh medijev in so ti informacije na dlani, je to malo težje. Mentalno zagotovo ni lahko, a s tem se je treba soočiti in se čim bolje odzvati. A nismo edini v tem položaju, tudi druge kandidatke so v podobnem."

"Pozabiti bo zagotovo težko, bomo pa poskušali na tekmah vsaj malo preusmeriti to pozornost in se osredotočiti na skoke." Foto: Grega Valančič

Enega izmed načinov, kako malo odmisliti rezultate in tempo, je Tepeš pred prvenstvom ubral s Klinec, ki je izpustila zadnje prizorišče Hinzenbach. "Menili smo, da Ema potrebuje nekaj dodatnih skokov, sploh na manjših skakalnicah. Ema se je morda morala malo umakniti. Ko se malo umakneš od ekipe, se umiriš, telo se umiri, ponavadi uspejo boljši skoki. To se je v preteklosti izkazalo za kar dobro, zato smo žrtvovali ta Hinzenbach," se nekdanji skakalec nadeja, da je krajši načrtni umik koristil najizkušenejši v ekipi.

Slovenke na zadnjem prvenstvu v Planici niso osvojile posamične kolajne, do nje sta na tekmi mešanih ekip v družbi z Anžetom Laniškom in Timijem Zajcem skočili Klinec in Vodan.

"Nekaj dobrih stvari smo v Trondheimu naredili že poleti"

Prav tako upa, da bodo varovankam koristile poletne priprave na prizorišču prvenstva.

"Gre za posebni skakalnici, nalet je malo drugačen, kot smo ga vajeni, tako da je bil poletni trening tudi s tega vidika pomemben. Menim, da smo poleti v Trondheimu naredili kar nekaj dobrih stvari. Predvsem je dobro, da imamo s tistih treningov neko rdečo nit. Od vsake imamo posnetke dobrih skokov, kar nam bo predvsem v krizah, ki bodo zagotovo prišle, koristilo. Vseh pet tekmovalk zagotovo ne bo skakalo dobro. In ko ti ne gre najbolje, je treba poiskati občutke. Če imaš skoke na posnetkih in tako poskušaš podoživeti dobre občutke, se lažje zbereš. To je bil tudi povod, da smo šli poleti tja na trening, čeprav je bil to kar velik zalogaj," še dodaja Tepeš, ki se je na prvenstvo odpravil kar z avtomobilom.

"Zadovoljen bom z dobrimi skoki, vemo pa, da smo ob dobrih skokih v borbi za najvišja mesta." Foto: Grega Valančič

Štiri tekme

Skakalke bodo na manjši napravi tekmovale na individualni in ekipni tekmi, nato pa sledi selitev na večjo skakalnico, kjer bosta tekma mešanih ekip in posamična tekma.

Tekmovalke prvi trening na manjši (HS102) napravi čaka v sredo, v četrtek bodo tam kvalifikacije, v petek pa prva tekma.

Slovenke bodo na posamičnih tekmah lahko nastopile s štirimi tekmovalkami.

Svetovno prvenstvo, Trondheim, ženske: Sreda, 26. februar

14.00 trening (HS102) Četrtek, 27. februar

19.30 poskusna serija (HS102)

20.30 kvalifikacije (HS102) Petek, 28. februar

14.00 posamična tekma (HS102) Sobota, 1. marec

17.00 ekipna tekma (HS102) Torek, 4. marec

13.30 trening (HS138) Sreda, 5. marec

16.00 tekma mešanih ekip (HS138) Četrtek, 6. marec

19.30 poskusna serija (HS138)

20.30 kvalifikacije (HS138) Petek, 7. marec

16.15 posamična tekma (HS138)

