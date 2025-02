Zvezdnik skokov Stefan Kraft preživljal dramo

"Dogajalo se je toliko stvari, da me je ves čas nekaj zmotilo. Zdaj pa bo končno malo več miru," so njegovo izjavo s ponedeljkovega spletnega medijskega srečanja Avstrijske smučarske zveze zapisali pri Kronet.at.

Ne glede na vse Avstrijec ostaja optimističen in verjame, da bo lahko na nordijskem svetovnem prvenstvu, ki bo potekalo od 26. februarja do 9. marca, dobro nastopil.

In kaj se je sploh dogajalo pri Stefanu Kraftu? Ko se je vrnil iz Sapora, so ga sprva pestile bolečine v hrbtu, kar pri njem ni novost. Tako močne so bile, da so ga prikovale na posteljo. Prvič je nato treniral pretekli četrtek in petek, ko je skakal na znamenitem Bergislu v Innsbrucku: "Zadnja dva skoka sta mi dala dober občutek," je dejal lastnik 13 medalj s svetovnih prvenstev: "Počutim se dobro, tudi vrat je spet v redu."

Foto: Reuters

A je v soboto sledil nov zaplet. Takrat je bila v središču pozornosti sosedova mačka: "Pridružila se je zajtrku, lepo sem se igral z njo in jo božal. Uživala je, dokler ji kar naenkrat ni bilo več do tega – in me je z vso močjo opraskala," je povedal Kraft.

Ker je močno krvavel, je moral prejeti cepivo proti davici in tetanusu ter mora zaradi varnosti še teden dni jemati antibiotike. A čeprav je bil teden naporen, se je Kraft na koncu le pošalil: "Kot pravi Michi (Michael Hayböck – veliki prijatelj, op. a.), očitno vedno potrebujem kakšno dramo, da lahko dobro skačem."