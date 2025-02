Nov vrhunec prihaja na vrsto v smučarskih skokih in skakalcem se odpira nova priložnost za odlične dosežke. Z dobro formo, ki jo kaže v zadnjem obdobju, ima Domen Prevc temu primerno tudi visoke želje na nordijskem svetovnem prvenstvu v Trondheimu. Skočiti želi na zmagovalni oder in si okoli vratu nadeti medaljo, ki je s tovrstnega tekmovanja še nima v svoji zbirki. Ključni dejavnik njegovega napredka v zadnjem obdobju je bila odločitev, da se preneha obremenjevati z okolico in se osredotoči zgolj nase. Vzporedno opazuje tudi nadvlado sestre Nike, ki ga v enem segmentu še posebej navdušuje.

"Zelo sem zadovoljen s trenutno formo. Predvsem s tem, kam gre in kako jo pilim. Vidim, kje so še rezerve in kaj moram popraviti," pravi Domen Prevc, ki je v letošnji sezoni doživel pomemben preobrat.

V zadnjem mesecu je nanizal odlične predstave, bil trikrat na odru za zmagovalce na posamičnih tekmah – na najvišji je stal na poletih v Oberstdorfu. Uspešno je prestal tudi generalko v Saporu, kjer se je razveselil tretjega in osmega mesta.

Odločilni klik po pogovoru z Widhölzlom v savni

Ključni dejavnik njegovega napredka? Nehal se je obremenjevati z okolico: "Osredotočil sem se nase. Izklopil sem vse moteče dejavnike, ki so okoli mene."

Foto: Guliverimage

Domen je v preteklosti pogosto analiziral druge in se spraševal, kako tekmeci dosegajo uspehe. Letos je spremenil pristop. "Že od novoletne turneje se ne ukvarjam več s tem, kaj imajo drugi, kako oni funkcionirajo. Postavil sem se v svojo cono, pogledal, kaj zame deluje in kaj ne." Odločilni klik se je zgodil po pogovoru z avstrijskim glavnim trenerjem Andreasom Widhölzlom v savni. "Pogovarjala sva se, kaj oni počnejo, kaj delajo drugače. Na koncu ugotoviš, da ni tople vode. Skok moraš narediti, kot je treba. Če se zaciklaš v opremo in druge stvari, hitro pozabiš na tehniko. In brez dobre tehnike ni dolgih skokov."

Avstrijska skrivnost? "Dobra tehnika, nič več"

V skakalnih krogih se pogosto ugiba, ali imajo Avstrijci kakšno posebno opremo ali skrivno prednost. Domen na to odgovarja brez ovinkarjenja: "Edina teorija je, da želijo druge nacije spraviti v dvome. Da se sprašujejo, kaj imajo, kako delajo. S tem nekaterim ekipam vklopijo živce. A če jih mi premagamo s tehnično popolnimi skoki, nimajo prednosti. Ko bomo mi skakali stabilno skozi vso sezono, bomo prav tako uspešni."

Samozaupanje in pritisk kot ključ do boljših skokov

Z dobrimi skoki je prišlo tudi samozaupanje. A ima v glavi vseskozi prižgan alarm, da se ne bi preveč sprostil, saj mora ohraniti osredotočenost tudi v bodoče: "Vidiš, kaj zate deluje in na tem gradiš. Rad si ustvarim pritisk, ker najbolje funkcioniram, ko moram delati na 110 ali 120 odstotkih. Nočem samo oddelati skoka, ampak ga želim izpeljati na najvišji ravni."

Foto: Reuters

V Trondheimu bo nastopil na svojem četrtem svetovnem prvenstvu. S prejšnjih treh se je vrnil brez medalje. Na domačem v Planici pred dvema letoma ni prišel v ekipo za moštveno preizkušnjo, ki se je veselila zlatega odličja. 23. mesto je tako njegova najboljša posamična uvrstitev na nordijskih svetovnih prvenstvih. Letos ima pričakovanja jasna, višja: "Na veliki skakalnici si želim medaljo. Če naredim dva dobra skoka na veliki skakalnici in bodo razmere normalne, sem lahko zelo blizu. Upam, da bom prišel v formi, v kateri bom lahko užival."

V igri za medalje, tiste najžlahtnejšega leska, bo na Norveškem njegova sestra Nika Prevc, ki serijsko zmaguje v svetovnem pokalu in je na dobri poti, da drugič zapored osvoji veliki kristalni globus. Zmagala je že šestkrat zapored in skupno desetkrat v tej sezoni. Domen jo občuduje predvsem zaradi njene mentalne moči: "Držati mora fokus, saj se lahko napaka hitro prikrade. Zelo je močna v glavi, se odlično nadzoruje in zelo dobro funkcionira pod pritiskom. S tega vidika jo občudujem, kako zna sama sebe brzdati."