Timi Zajc v iskanju ključnega asa

Pred nordijskim svetovnim prvenstvom v Trondheimu, kjer bo branil naslov svetovnega prvaka z velike skakalnice iz Planice, je Timi Zajc odkrito spregovoril o svoji trenutni formi in pričakovanjih. Kljub nihanju v formi ostaja osredotočen in motiviran, da se na Norveškem predstavi v najboljši luči. "Na svetovnem prvenstvu moraš biti najboljša verzija sebe. In le to šteje," je jasen Zajc, ki upa, da se bo pri njem zgodil preobrat in bodo njegovi skoki lepši.