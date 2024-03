Selektor Hrgota jasen: Naj se fantje dogovorijo med seboj

Zagona pri smučarskih skakalcih je vse manj, naporna sezona se zaključuje. V Planici bodo za konec na sporedu poleti na Letalnici bratov Gorišek, ki našim orlom skupaj z občinstvom v izteku planiške lepotice vedno dajo dodatno energijo. In tega se v našem taboru zavedajo. "Za Planico ne potrebuješ veliko dodatne energije. Fantje lahko skačejo tudi na hlape. Le zdravi morajo biti," je nazoren glavni trener Robert Hrgota glede zaključka svetovnega pokala.

Prvi mož stroke je zadovoljen z iztekajočo se sezono. Za prihodnjo bodo misli še bolj uperjene proti novoletni turneji, ki je skrita želja našega tabora. Slovenski orli so spet blesteli na velikem tekmovanju: na svetovnem prvenstvu v poletih na Kulmu je bil Timi Zajc na posamični preizkušnji bronast, na ekipni pa so bili slovenski skakalci zlati.

Ujeti in prehiteti Nemce

V karavani smučarskih skakalcev je na voljo le še ena lovorika. Mali kristalni globus v razvrstitvi poletov, vendar je kralj letošnje zime Stefan Kraft videti kar preveč oddaljen. Najbližji slovenski skakalec je Zajc z zaostankom 94 točk, njegov cimer Peter Prevc pa zaostaja 98 točk. "Mali kristalni globus je v igri, tudi drugo mesto v pokalu narodov. Nemcem smo v Vikersundu odščipnili precej točk, zato moramo obdržati ta zagon. Če smo pred dvema letoma v Planici Avstrijcem odščipnili skoraj 500 točk, se bomo potrudili Nemcem teh 280," je jasen Hrgota, ki je tik pred podpisom nove pogodbe do olimpijskih iger 2026.

Foto: Grega Valančič/Sportida

O tem, kdo od naših skakalcev, bi lahko izstopal na Letalnici bratov Gorišek, prvi mož stroke širi sliko: "K sreči imamo več favoritov. Tudi pri Lovru (Lovro Kos, op. a.) smo na treningu videli, da je lahko med prvimi tremi, če sestavi skoke. Domen (Domen Prevc, op. a.), Timi, Peter so tu, morda nekaj potrebuje še Anže (Anže Lanišek, op. a.). Ampak od njega po poškodbi ne moremo pričakovati, da bo na najvišji ravni. Vesel sem, da mu je uspelo oddelati skandinavsko turnejo. Ni bil zadovoljen, na koncu pa je bil enajsti, kar pove veliko o njegovi kakovosti. Za naslednjo sezono ima dobro osnovo, zdaj mora dobro oddelati še Planico. Ne smemo pozabiti na Žigo Jelarja, ki zna v Planici poleteti. Naj se fantje med seboj dogovorijo."

"Želeli smo si ene stopničke, zdaj smo že lačni zmage"

Na zadnji postojanki v Vikersundu sta na letalnici blestela Avstrijca Kraft in Daniel Huber. Hrgote ne skrbi, da bi bila Avstrijca trn v peti tudi v domači Planici: "Zlasti Huber se je vzel od nikoder. Najboljši je bil. Vemo pa, da smo v Planici na svojem terenu. Če ne drugega, se bodo fantje borili z vsemi."

Peter Prevc bo skušal dobro leteti v Planici, v vsakem primeru pa bo v nedeljo v središču pozornosti, ko bo zaključil bogato športno pot. Foto: Guliverimage

V Vikersundu se je pri zadnjem poletu izkazal tudi Peter Prevc, ki ga je poneslo 243,5 metra. Najstarejši od bratov Prevc bo v središču pozornosti tudi v Planici – navijači upajo, da tako s poleti kakor tudi rezultati, v vsakem primeru pa v nedeljo, ko se bo poslovil od smučarskih skokov. "Škoda, da je bil tako zgoden pri zadnjem poletu v Vikersudnu. Pri točnosti je imel težave. Tako brezkompromisen skok je naredil, da ga to ni oviralo. Morda je ime zaradi tega več hitrosti. Naj to prinese v Planico. Če bi imel pri takšnem skoku vzgornik, bi šel zelo zelo daleč," se je Hrgota najprej dotaknil zadnjega Petrovega poleta v Vikersundu in na vprašanje, ali ga je Peter po naznanitvi slovesa presenetil z vsemi odličnimi dosežki, odgovoril: "Vseskozi je skakal na visoki ravni. Že v Klingenthalu, kjer ni bil zadovoljen z 12. mestom, sva se pogovarjala, da so to skoki za stopničke, a manjkajo malenkosti. Po tej naznanitvi se mu je izšlo z neobremenjenostjo, sproščenostjo. In to v skokih šteje največ. Želeli smo si ene stopničke, zdaj smo že lačni zmage. Kje bi bilo lepše kot v Planici."

In v dolini pod Poncami bo v nedeljo zelo poseben trenutek, ko se bo najstarejši od bratov Prevc pred polnim avditorijem poslovil od bogate kariere. "Čustev bo veliko. Nekako se pripravljamo od uradne napovedi zaključka kariere. Treba se bo znajti brez njega. Fantje sicer skačejo zase, so sami na rampi, vendar bo treba narediti korak naprej in upam, da so se čim več od njega naučili. Tudi mi drugi. Bo drugače. Upam, da bo nekaj novega. Petru želimo vse dobro," je še dejal Hrgota.