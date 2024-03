Planiška lepotica preizkušena, Ernest Prišlič poletel najdlje

Z dobro uro zamude so v Planici uspešno opravili uradni preizkus Letalnice bratov Gorišek. Čast prvega poleta je tudi tokrat pripadla članu domačega skakalnega kluba Rateče Planica Roku Tarmanu, ki je pristal pri 212 metrih. Pod najdaljšo daljavo, 221 metrov, se je podpisal Ernest Prišlič. Šest skakalcev od 31 je preletelo 200 metrov. Četrtkove kvalifikacije z devetimi Slovenci se bodo začele ob 10. uri, v petek sledi posamična tekma (15.00), v soboto ekipna (9.30), v nedeljo pa še zadnja posamična (9.30), na kateri se bo od smučarskih skokov poslovil slovenski šampion Peter Prevc.

Po dobri uri zamude - urejali so smučino - se je z uradnim preizkusom Letalnice bratov Gorišek začel skakalni praznik. Še petič je čast prvega poleta pripadla Roku Tarmanu, ki se je na vrh letalnice odpravil v novem dresu izpod prstov nekdanjega letalca Roberta Kranjca.

Tokrat je bil preizkus še večji izziv, saj je kot prvi preizkusil tudi novo zaletno smučino. Organizatorji so namreč v boju s spomladanskimi temperaturami letos dobili novost, za katero upajo, da bo odpravila morebitne težave. Tarman je takoj preletel mejo 200 metrov in pristal pri 212 metrih. "Dobri občutki. Pričakoval sem, da bo drugače, težje, a je bilo super. Res ni šlo do osebnega rekorda, na žalost. Želel sem si malo več, a ni šlo," je za SZS po prvem poletu dejal Tarman.

Ernest Prišlič je pristal pri 221 metrih, kar je bila daljava preizkusa letalnice. Foto: Grega Valančič/Sportida

Najdlje med 31 skakalci na preizkusu je zajadral odlični letalec Ernest Prišlič (SK Zagorje), ki je v Planici pred leti poletel vse do 246 metrov, tokrat pa je pristal pri 221 metrih. Slabe tri metre manj (218,5) je zmogel Jernej Presečnik (SSK Ljubno BTC).

Še trije skakalci so preleteli 200 metrov, in sicer Gorazd Završnik (SSK Ljubno BTC) - 203 metre, Marcel Stržinar (SSK Norica Žiri) – 201 in eden od treh avstrijskih skakalcev Peter Resinger - 202 metra.

V četrtek kvalifikacije in konec ženske sezone

Četrtkove kvalifikacije za petkovo posamično tekmo se bodo na letalnici začele ob 10. uri. V teh bo sodelovalo devet Slovencev. Ob Petru Prevcu, ki je na antibiotikih, a bo stisnil zobe, še Lovro Kos, ki ima prav tako težave z zdravjem, Anže Lanišek, Timi Zajc, Domen Prevc, Žiga Jelar, Tilen Bartol, Maksim Bartolj in Matija Vidic.

Oboleli Peter Prevc bo pripravljen za četrtkove kvalifikacije, zagotavljajo v slovenskem taboru. Foto: Guliverimage

Popoldan v četrtek pa bo veselo na srednji napravi v Planici, kjer se bo ob 17. uri začela zadnja tekma smučarskih skakalk sezone. Po njej sledi svečana podelitev nagrad najboljšim, z Niko Prevc na čelu, ki bo kot šesta Slovenka prejela veliki kristalni globus.

Petkova posamična tekma smučarskih skakalcev na velikanki bo ob 15. uri. V soboto sledi ekipna preizkušnja ob 9.30, v nedeljo še posamična najboljših 30 v svetovnem pokalu.

Rezultati predskakalcev 1. Rok Tarman (ND Rateče Planica) – 212 metrov

2. Tone Petek (ND Rateče Planica) - 145

3. Gorazd Završnik (SSK Ljubno BTC) - 203

4. Mark Hafner (SK Triglav Kranj) - 164

5. Luka Bubulj (SK Triglav Kranj) - 131

6. Matija Zelnik (SK Triglav Kranj) - 149

7. Tadej Bedenik (SK Triglav Kranj) - 186

8. Enej Marolt (SSK Ilirija) - 142

9. Miha Sinčič (SSK Ilirija) - 159

10. Maj Pagon (SSD Stol Žirovnica) - 168

11. Nik Heberle (SSD Stol Žirovnica) - 174

12. Aljaž Zupan (SSD Stol Žirovnica) - 150

13. Uroš Vrbek (SSK Šmartno na Pohorju) - 140

14. Marcel Stržinar (SSK Norica Žiri) – 201

15. Ernest Prišlič (SK Zagorje) - 221

16. Urban Sušnik (NSK Tržič FMG) - 169

17. Urban Remic (SK Triglav Kranj) - 135

18. Nejc Toporiš (SK Triglav Kranj) - 193

19. Jernej Presečnik (SSK Ljubno BTC) – 218,5

20. Jošt Sušnik (SK Triglav Kranj) – 167

21. Matija Štemberger (SSK Ilirija) - 133

22. Lojze Petek (ND Rateče Planica) - 171

23. Gašper Brecl (SSK Mislinja) - 196

24. Urh Rošar (SSK Mislinja) – 127,5

25. Ožbe Zupan (NSK Tržič FMG) - 165

26. Mark Hafnar (SK Triglav Kranj) - 153

27. Jan Bombek (SSK Velenje) - 190

28. Rok Masle (SSK Ilirija) - 172

29. Louis Obersteiner (AUT) - 175

30. Stefan Rainer (AUT) - 191

31. Peter Resinger (AUT) - 202