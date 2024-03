Kdo je deklica, ki bo podelila pokal najboljšemu skakalcu v Planici?

Foto: Vid Ponikvar

Sedmošolko v Planici čaka posebno doživetje

Da otroška domišljija in veselje ne poznata meja, dokazuje več kot 1.700 prejetih del, med katerimi je strokovna komisija izbrala zmagovalno risbo, ki nosi naslov Zmagovalec 7. "To je velika potrditev zame, da je bila med vsemi izbrana prav moja risba. Res je to lep občutek," je ob tem povedala sedmošolka Tjaša Vreš z Osnovne šole Rada Robiča Limbuš, ki je narisala zmagovalno risbo.

Likovno ustvarjanje ima v njenem življenju velik pomen in ji pomaga pri vsakodnevnem sproščanju. O nastanku risbe je povedala: "Skušala sem se spomniti vzdušja v Planinci, narave, navijačev … S sliko sem želela sporočiti, kako velik mora v resnici biti pogum skakalcev, ki se spustijo s planiške skakalnice."

Tjaša Vreš z zmagovalno risbo, ki jo je poimenovala Zmagovalec 7. Foto: Ana Kovač

Da izbira zmagovalne risbe ni bila lahka, je pojasnil tudi član komisije natečaja Planica 7 Cene Prevc: "Izbor je bil zelo zahteven, saj smo prejeli kar 1.700 risb. Vsaka od njih je imela svoje posebnosti, vsaka je bila drugačna, na vsaki si našel kakšno prednost." Čeprav so kot zmagovalno lahko izbrali le eno, nekdanji smučarski skakalec potrjuje, da je bilo med prejetimi deli veliko takšnih, ki so pozitivno izstopala.

Mlada ustvarjalka bo v nedeljo zmagovalcu posebnega seštevka Planica 7 predala pravi pokal, ustvarjen po njeni narisani ideji. "Fascinantno se mi zdi, kako je moja risba uresničena v pravem pokalu. Neresnično se zdi, da ga bom lahko sama predala najboljšemu skakalce Planice. Najbolj bi bila vesela, da bi bil to eden od naših orlov. "

"Vesela sem za to izkušnjo, zato bi spodbudila vse, ki imajo dobre ideje, da jih prihodnje leto prelijejo na papir in sodelujejo na natečaju," še pove.

Pokal za najboljšega skakalca Planica 7 je bil izdelan na osnovi risbe, ki jo je narisala nadobudna sedmošolka. Foto: Ana Kovač

Natečaj povezuje otroke od vrtca do devetega razreda osnovne šole

Zmagovalna risba je nastala pod mentorstvom akademske slikarke in učiteljice likovnega pouka na osnovni šoli Limbuš Jasne Antolinc, ki se ji je, kot ljubiteljici smučarskih skokov, natečaj zdel odlična ideja, ker otroke poveže v tem, da razmišljajo o junakih Planice, njihovem pogumu, snujejo ideje in jih nato prelijejo na papir. "Kot učiteljica se trudim spodbujati otroke predvsem skozi pogovor o temi, pri tem pa upoštevati njihove individualne sposobnosti ter jih pripraviti do tega, da da vsak maksimalno od sebe. Pod mojim mentorstvom je tako nastalo 50 risb, med katerimi sem jih sama izbrala 39, ki so se potegovale za to lepo nagrado."

Tjaša s svojo mentorico, učiteljico likovnega pouka Jasno Antolinc Foto: Ana Kovač

"Tjaši je resnično uspelo prikazati vzdušje in hkrati povezavo s številko sedem. Bila je ena od mojih favoritk. Njena zmaga je lepa potrditev za nas vse. Njeni sošolci so veseli njenega uspeha in ji iskreno privoščijo zmago. Kot učiteljici mi je bila njena zmaga v ponos," o njeni zmagi pove učiteljica.

Foto: Ana Kovač

Trajnostni pokal izdelan po zmagovalni ideji

Komisija je pri svoji odločitvi za zmagovalno idejo poleg izvirnosti upoštevala tudi možnost oblikovanja in izdelave pravega pokala s pomočjo 3D-tiska. "Ta metoda nam omogoča trajnostno izdelavo pokala, saj je odpadek materialov, iz katerih ustvarjamo, zelo majhen ali ga sploh ni. Letošnja posebnost je tudi v tem, da smo med materiale, iz katerih smo ustvarili pokal, vključili umetno travo mengeškega skakalnega kluba, ki so jo uničile poplave," je pojasnila Barbara Wilkesmann Hočevar, članica komisije natečaja Ustvari pokal.

"Fascinantno se mi zdi, kako je moja risba uresničena v pravem pokalu." Foto: Ana Kovač

Zmagovalni pokal so v podjetju Chemets že natisnili in ga bodo v sredo prenesli v dolino pod Poncami. Tiskarno je skupaj s starši in učiteljico obiskala tudi zmagovalka natečaja, ki je pokal tako videla v živo in je lahko sodelovala pri njegovem barvanju.

Foto: Ana Kovač

Foto: Ana Kovač

Zmagovalci po izboru občinstva se bodo v Planico odpravili s svojimi sošolci

Najmlajši navijači so imeli že drugo leto zapored priložnost, da z najboljšimi skakalci sveta poletijo na krilih domišljije. Medtem ko je o zmagovalni risbi odločala komisija, je širša javnost z glasovanjem izbrala še deset najboljših risb po izboru občinstva. Njihovi avtorji se bodo na ogled četrtkovih kvalifikacij finala svetovnega pokala v smučarskih skokih odpravili v spremstvu svojih sošolk in sošolcev.

Zavarovalnica Triglav s tem projektom spodbuja otroke, da na ustvarjalen način preživljajo svoj prosti čas. Poleg tega jim daje priložnost, da prispevajo k razvoju dogodka, ki ga vsako leto spremljajo številni ljubitelji smučarskih skokov.