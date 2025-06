Letošnja poletna velika nagrada za smučarske skakalce in skakalke je razdeljena v tri dele, vsakega od teh pa sestavljata dva zaporedna tekmovalna konca tedna. Vse skupaj se bo začelo sredi avgusta v Courchevelu in Wisli, septembra sledijo tekmovanja v Rasnovu in Predazzu, oktobra pa še v Hinzenbachu in Klingenthalu.

Mednarodna smučarska in deskarska zveza (FIS) si prizadeva skrajšati poletne tekmovalne konce tedna s treh na dva dni, tako da bo tekmovalni del krajši.

"Število tekmovalnih dni bomo s treh dni zmanjšali na dva. Želimo si, da bi ekipe poleti preživele manj časa na tekmovalnih prizoriščih. V tem obdobju nimamo težav s pripravo snega, zato lažje organiziramo bolj zgoščen dvodnevni program. Načrt za konec tedna je, da bo v petek prihod reprezentanc, v soboto uradni trening, morebitne kvalifikacije in tekma, v nedeljo pa kvalifikacije in nova tekmovanja," so pri poljskem skijumping.pl prenesli besede Sandra Pertileja.

Sandro Pertile verjame, da bo nov format prinesel več vznemirljivosti. Foto: Guliverimage

Spremenjen format

Največja novost poletnega grand prixa pa bo spremenjen tekmovalni format, ki ga bodo preizkusili v Courchevelu in Wisli. FIS želi z njim povečati privlačnost in ohraniti visoko pozornost gledalcev že od začetka tekmovanja.

Format predvideva, da bi vsi sodelujoči najprej lahko sodelovali na sobotnem tekmovalnem delu, najboljših 50 iz sobotnega dela pa bi si prislužilo vstopnico za nedeljsko tekmo. A zaradi olimpijske sezone bodo letos tako v soboto kot nedeljo še vedno potekale kvalifikacije, bo pa nato nedeljska tekma drugačna od teh, ki smo jih vajeni iz zadnjih let, medtem ko bo sobotna potekala po starem formatu.

Foto: Guliverimage

Iz kvalifikacij v deset skupin, točke prvega skoka se v finalu brišejo

Po nedeljskih kvalifikacijah bo 50 tekmovalcev glede na kvalifikacijski rezultat razporejenih v deset skupin. V finalno serijo se bosta uvrstila dva najboljša tekmovalca iz vsake skupine, ob teh se bo v finale uvrstilo še pet "srečnih poražencev" z najboljšimi rezultati. V finalu bo tako nastopilo 25 skakalcev.

Nato pa sledi velika sprememba, saj se bodo točke iz prve serije v finalu izničile, tako da bo končni rezultat tekmovanja odvisen izključno od finalnega skoka.

Pri FIS menijo, da bo izničenje dosežkov prve serije povečalo navdušenje, povezano s finalom, saj bo imel vsak od 25 tekmovalcev enake možnosti za zmago, tudi tisti, ki odpre finale.