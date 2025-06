Čeprav je po koncu pretekle zime tehtala med koncem kariere in še eno sezono, bo ena najizkušenejših tekmovalk svetovnega pokala tudi prihodnjo zimo znova na zaletišču. Z 19 posamičnimi zmagami v svetovnem pokalu je Katharina Schmid trenutno najuspešnejša nemška skakalka vseh časov. A čeprav je lansko zimo začela izjemno, je v nadaljevanju njena forma precej nihala. Po koncu sezone ni skrivala dvomov in si je glede nadaljevanja kariere pustila nekaj časa za razmislek. Zdaj je v pogovoru za br.de jasno izpostavila: "Spet grem na polno."

Odločitev je dozorela počasi, priznava Katharina Schmid v pogovoru za br.de: "Začela sem počasi trenirati in poslušati sebe. Kako se počutim? Po nekaj skokih je spet prišel pravi občutek. In takrat sem vedela, da je to to. Grem še enkrat."

Čeprav je preteklo sezono začela z zmagami, se je nato občutek v zraku izgubil, rezultati so bili slabši, nastopi vse bolj neprepričljivi. Padla je v krizo, kar je vplivalo tudi na njeno psihično počutje: "Seveda začneš razmišljati, kaj je narobe. Jaz sem precej občutljiva na detajle v skokih, kar je hkrati prednost in past. Ko izgubiš občutek, ni enostavno."

Na svetovnem prvenstvu v Trondheimu je z ekipo osvojila bron, v posamični konkurenci pa ostala brez vidnejših uvrstitev. V javnosti je postajalo vse bolj očitno, da se bori z vprašanjem nadaljevanja kariere.

Želi si predvsem eno stvar

"Nisem si hotela zapreti vrat, a hkrati sem čutila, da še nisem pripravljena končati. Nekaj v meni se je upiralo tej misli. Nadaljevanje se mi zdi preprosto prava odločitev," je poudarila.

Trener Heinz Kuttin ob tem ni bil posebej presenečen: "Zame ni bilo nikoli vprašanje, ali bo nehala. Vedel sem, da se bo vrnila."

Katharina Schmid bi rada imela spet nasmeh na obrazu. Foto: Reuters

Olimpijske igre, ki bodo februarja 2026 v Italiji – skakalne tekme bodo v Predazzu –, niso bile glavni razlog za njeno odločitev: "Seveda imam igre vedno nekje v mislih, a to ni bil ključni motiv. Odločil je občutek. Želim si predvsem eno: stabilno sezono. Da bi od začetka do konca držala enako raven, da bi mi bilo v skokih spet res dobro."

Čeprav ji v zbirki manjka še zlata olimpijska medalja – srebrni ima že dve –, si ne želi ustvarjati dodatnega pritiska. "Imam še neporavnane račune, to je res. A dve olimpijski medalji že imam, na silo ne želim ničesar," pravi.

Medalje na velikih tekmovanjih