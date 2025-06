Mednarodna smučarska zveza je sporočila, da je umrl Horst Tielmann, mož, ki je močno zaznamoval celinski pokal v smučarskih skokih in ga dvignil na višjo raven. Star je bil 70 let.

Horst Tielmann je dolga leta veljal za izjemnega strokovnjaka in poznavalca smučarskih skokov. Med letoma 2005 in 2020 je bil glavni koordinator delovanja celinskega pokala v smučarskih skokih. Užival je veliko spoštovanje med športniki in funkcionarji, njegova mnenja pa so imela težo, so zapisali pri Berkutschi.com.



"S Horstom Tielmannom so smučarski skoki izgubili veliko osebnost. Bil je strokovnjak stare šole. S svojimi izkušnjami, strastjo in profesionalnostjo je oblikoval smučarske skoke kot nihče drug. Skakalna družina je v mislih s Horstovo ženo in njegovima otrokoma," je ob smrti Tielmanna dejal direktor tekmovanj FIS Sandro Pertile.

Foto: Guliverimage

Leta 2024 je postal častni član FIS in prejel priznanje za dolgoletno predanost smučarskim skokom.

Tielmann je s svojim znanjem pomagal različnim zvezam. Nazadnje je deloval kot svetovalec Nemške smučarske zveze, več desetletij pa je bil vpet tudi v Nizozemsko smučarsko zvezo kot trener, svetovalec in funkcionar.