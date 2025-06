Na junijskem zasedanju sveta Mednarodne smučarske zveze (FIS) v Zürichu so odgovorni sprejeli serijo novosti v pravilniku zveze za olimpijsko sezono 2025/2026. Zaostrili so kazni za skakalce, ki bodo diskvalificirani med tekmo, potrdili sistem rumenih kartonov in povečali denarne nagrade. Predstavili so tudi novega kontrolorja opreme, to je Avstrijec Juergen Winkler, ki bo nasledil Christiana Kathola.

Svet Mednarodne smučarske zveze (FIS) je potrdil predlog sankcij za skakalce in skakalke v primeru nadaljnjih diskvalifikacij zaradi kršitev pravil glede smučarske opreme. Prvi prekršek bo kaznovan z rumenim kartonom, drugi karton pa bo imel enako težko kot rdeči karton in bo pomenil suspenz na tekmi naslednji konec tedna. Kaznovana bo tudi reprezentanca diskvalificiranega športnika, saj bo izgubila eno štartno mesto na tekmi, poroča spletna stran skijumping.pl.

Juergen Winkler je novi kontrolor opreme

FIS je uradno razglasila tudi naslednika Christiana Kathola na mestu kontrolorja opreme za svetovni pokal. Od poletne velike nagrade 2025 bo njegovo vlogo prevzel Avstrijec Juergen Winkler. Njegov pomočnik bo Mathias Hafele, ki je zadnje tri sezone deloval pri Poljski smučarski zvezi. Avstrijec bo deloval kot strokovnjak za opremo FIS za smučarske skoke in nordijsko kombinacijo, poroča spletna stran skijumping.pl.

3D-meritve

Ena od novosti, ki jo bodo vpeljali po škandalu z dresi na svetovnem prvenstvu v Trondheimu, je tudi izboljšava 3D-meritev skakalcev in skakalk med tekmovalnimi konci tedna. Izvajala naj bi jih dva kontrolorja FIS in nadzorni zdravnik, ki ga bo odobrila mednarodna zveza, razširili pa naj bi jih tudi na meritve dolžine roke in velikosti stopala tekmovalca. Spremenili naj bi tudi kroj in obliko skakalnih dresov.

Na junijskem zasedanju FIS so odgovorni odločili, da sistem označevanja dresov s čipi ostaja v veljavi, s tem da naj bi po novem mikročipe v dres všili šele takrat, ko bodo drese pregledali kontrolorji opreme in potrdili, da so v skladu z merami športnika. Drese, ki ne bodo v skladu s pravili in bodo zahtevali določene popravke, bo mogoče predložiti šele naslednji konec tedna.

Vsaka diskvalifikacija tekmovalcev bo javno dokumentirana in predstavljena na televiziji med prenosom s pomočjo Swiss-Timinga.

Višje finančne nagrade

Svet FIS je odobril tudi povišanje denarnih nagrad za tekmovanja svetovnega pokala v naslednji sezoni. Finančni vložek se bo povečal na 20 odstotkov, pri čemer FIS zagotavlja plačilo deset odstotkov, plačilo dodatnih deset odstotkov pa bo prostovoljna odločitev vsakega izmed organizacijskih odborov tekmovanj.

