Zajc napovedal boj za vrh, uspešnih sedem Slovencev, grd padec Finca

Na finalu svetovnega pokala v smučarskih skokih v Planici, kjer se je že danes zbralo 13.640 gledalcev, so skakalci na Letalnici bratov Gorišek opravili s kvalifikacijami. V teh je bil najuspešnejši Japonec Rjoju Kobajaši, najboljši Slovenec je bil Timi Zajc na četrtem mestu. Zajc je bil odlično razpoložen tudi na obeh treningih, na drugem preizkusu je bil najboljši, na uvodnem pa drugi. Dobre polete so pokazali tudi preostali slovenski orli, na tekmo se jih je izmed deveterice uvrstilo sedem.

Planica, kvalifikacije:

Planiški praznik se je danes tradicionalno začel s kvalifikacijami, že prvi dan spektakla ob Letalnici bratov Gorišek pa se je zbralo 13.640 navijačev. Zmage v kvalifikacijah se je razveselil Japonec Rjoju Kobajaši (230 metrov; 214 točke), drugi je bil Poljak Piotr Žyla, ki je z 241 metri poskrbel tudi za daljavo dneva (213,4 točke). Tretji je bil Avstrijec Daniel Huber (227; 207,1). Tik za njimi se je uvrstil Timi Zajc (222,5; 206). Skupno se je na tekmo uvrstilo sedem slovenskih orlov. Anže Lanišek se je uvrstil na osmo mesto (212; 197,7), Peter Prevc je kvalifikacije končal na desetem mestu (210; 190,7), mesto za njim se je uvrstil Lovro Kos (210; 189,2). Na tekmi bo nastopil tudi Domen Prevc, ki je bil 23. (206; 179,3). Maksim Bartolj je z 207,5 metra in 170,7 točke osvojil 30. mesto, Žak Mogel pa je bil 35. (194,5; 166,8).

Brez tekme sta ostala Žiga Jelar na 44. mestu (184,5; 143,9) in Matija Vidic (182; 136,5), ki je bil uvrščen še pet mest nižje.

Začetek kvalifikacij se sicer ni začel najbolj obetavno, saj je najprej s številko sedem ob doskoku padel Američan Casey Larson, še huje pa jo je s številko 13 ob doskoku skupil Finec Eetu Nousiainen, ki se je hitro prijel za koleno, nato pa mu je na pomoč priskočila zdravstvena služba, ki je Finca – ta je bil pri zavesti – odpeljala s prizorišča.

Finec Eetu Nousiainen je padel ob doskoku in se takoj prijel za koleno. Foto: J. L.

Timi Zajc blestel na obeh treningih

Prvi trening je potekal v nekoliko spremenljivih razmerah, prvih 32 skakalcev je poletelo z 12. zaletnega mesta, nato so zaletišče spustili za dve mesti na deseto, ob dobrih razmerah pa so nato za najboljše šli še mesto nižje. Prvi trening je dobil Norvežan Johann Andre Forfang, ki je pristal pri 234,5 metra, kar je bila tudi najdaljša dolžina serije. Za njim se je uvrstil Timi Zajc (223,5 metra), tretji je bil še en Norvežan Robert Johansson (226 metrov). Od Slovencev so bili med prvih enajst še Lovro Kos na sedmem mestu (226,5 metra), Domen Prevc in Peter Prevc (oba 201 meter) pa sta si razdelila enajsto mesto.

Enaka trojica je bila na prvih treh mestih tudi v drugo, a v nekoliko drugačnem vrstnem redu. Še mesto višje je posegel Zajc, ki je bil najboljši (228,5 metra). Za njim se je uvrstil najboljši s prvega treninga Forfang (217,5 metra), tretji je bil Johansson (214 metrov). Dobre obete za Slovenijo sta s četrtim in petim mestom potrdila Lovro Kos (228 metrov) in Peter Prevc (225,5 metra). Domen Prevc je bil deseti (219,5 metra), Anže Lanišek pa 12. (221 metrov).

Dosežki Slovencev:

1. trening

(dolžina poleta) 2. trening Kvalifikacije Matija Vidic 167,5 m 177,5 m 182 m Maksim Bartolj 212 m 206,5 m 207,5 m Žiga Jelar 212 m 205,5 m 184,5 m Žak Mogel 200,5 m 158,5 m 194,5 m Anže Lanišek 193,5 m 221 m 212 m Lovro Kos 226,5 m 228 m 210 m Domen Prevc 201 m 219,5 m 206 m Peter Prevc 201 m 225,5 m 210 m Timi Zajc 223,5 m 228,5 m 222,5 m

Sicer je pri moških veliki kristalni globus že oddan. Tega je osvojil Avstrijec Stefan Kraft, ki vodi tudi v točkovanju poletov v boju za mali kristalni globus, ki ga je osvojil že lani v Planici. A boj zanj še ostaja odprt, pred najbližjimi zasledovalci ima Kraft (340 točk) 91 točk prednosti.

Že v sredo so uradno preizkusili letalnico. Prvi se je po njej spustil Rok Tarman, najdaljša daljava pa je uspela Ernestu Prišliču, ki je pristal pri 221 metrih.

