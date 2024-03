Zajcu se smeji, Domen upa na čudež, obolela Kos in Peter Prevc prišla k sebi

Največji nasmeh na obrazu po četrtku na Letalnici bratov Gorišek je imel razumljivo Timi Zajc. Hitro se je ujel z novo smučino na velikanki v Planici, ki pa je nekaterim povzročala preglavice. Zlasti Domnu Prevcu, ki upa na boljši jutri. Anže Lanišek je bil vidno presrečen nad odlikovanjem, ki mu ga je podelil poljski predsednik. Dobrodošlo je tudi dejstvo, da sta se Lovro Kos in Peter Prevc po zdravstvenih težavah pobrala in naredila dobro osnovo za celoten konec tedna, ki se bo zaključil s spektakularnim koncem kariere šampiona Petra.

Cilj je bil sedem skakalcev na tekmi, želja vseh devet, izkupiček je bil sedem slovenskih orlov na petkovi posamični preizkušnji v Planici. V četrtek je največ pokazal Timi Zajc, ki je bil razpoložen že na treningu, v kvalifikacijah pa je nato zaostal za trojico, ki jo sestavljajo Rjoju Kobajaši, Piotr Zyla in Daniel Huber.

Z nasmehom na obrazu je hodil v izteku Letalnice bratov Gorišek, kar je dober znak pred nadaljevanjem konca tedna, da bo močno slovensko orožje za stopničke ter morda tudi zmago: "V kvalifikacijah bi si lahko želel malce boljše razmere. Prvi dan sem dobro opravil. Že kar med prvim skokom sem se hitro spoznal z letalnico. Smučina je nova. Mislim, da ne bo težav, če bo toplo vreme. Po prvem skoku mi je bilo lažje. Če se bo dalo, bom lahko ta konec tedna užival. Želel sem si, da bi jo preučil do kvalifikacij. Mislim, da bo šel konec tedna dobro skozi."

Anže počaščen

Dobrodošlo je bilo videti, da se je med deseterico zavihtel Anže Lanišek, ki je zaradi poškodbe kolena izpustil mesec in pol ter se v svetovni pokal vrnil na norveško turnejo. Po osvojenem osmem mestu je že čutil zadovoljstvo, po koncu delovnega dne pa ga je čakala še ena nagrada. Priznanje poljskega predsednika Andrzeja Dude, ki mu je podelil eno najvišjih civilnih odlikovanj, zlati križ za zasluge Republike Poljske.

Anže Lanišek je ponosen na odlikovanje poljskega predsednika. Foto: J. L.

"V Trondheimu sem dobil elektronsko sporočilo. Najprej nisem vedel, kaj točno to sploh je. Stric Google je nato vse povedal. Zelo sem počaščen. Gesta je prišla iz srca in je lep zgled mladim: da ni le tekma in rezultat, ampak da pokažeš človeško plat. Ta je zelo pomembna. Stvar, ki se je mora vsak športnik držati. Ko postaneš športnik, se moraš držati fair playa. Vsi delamo napake, tudi jaz, skušam pa biti vseskozi v duhu fair playa, spoštljiv do drugih. Mislim, da je to edini način," je o novi lepi nagradi spregovoril Lanišek in se nato dotaknil še četrtka: "Pri prvem skoku me je bilo malo strah. Morda je bil na Norveškem enako, pa si nisem priznal. Pri drugem je bilo boljše. Počasi se sproščam, postajam lahkoten. Posledično prihajajo metri. Upam, da bo šlo tako naprej."

Obolela sta se energetsko dvignila

Dobrodošlo je bilo videti, da zdravstvene težave niso vplivale na Petra Prevca in Lovra Kosa. Oba sta zbolela na norveški turneji, četrtkov planiški dan pa sta zaključila kot soseda na desetem oziroma enajstem mestu.

Lovro Kos se počuti vse bolje. Foto: www.alesfevzer.com

"Zelo sem zadovoljen. Presenečen sem nad seboj. Težav ni bilo. V petek bom skušal nadaljevati v tem stilu, da bom sproščen. Upam, da bo le višje zaletno mesto," je današnji dan sprva opisal Kos, ki je bil še pred nekaj dnevi bolan: "V Oslo sem prišel bolan. S Petrom sva zbolela približno hkrati. Na pol sem se pozdravil, v ponedeljek, ko je adrenalin popustil, pa me je odrezalo. Dobil sem vročino. Na letališču sem bil od 13. do 19. ure in sem se tresel, čeprav sem bil pod tremi odejami. Naslednji dan je bilo veliko boljše. Malce sem bil utrujen, a zdaj sem že dober."

Peter Prevc izgubil kilograme

Peter je bil na primer na antibiotikih in je v Vikersundu prav tako letel bolan, a kljub težavam pri zadnjem poletu pristal pri kar 243,5 metra. In kako je nanj vplivala bolezen? "Predvsem sem izgubil kilograme. Le len sem bil, s čim drugim nisem imel težav. Za tiste tri ure sem se zbral, sicer pa sem bil len."

Peter Prevc se približuje ciljni črti. Foto: www.alesfevzer.com

Vse bližje je njegova ciljna črta v vlogi smučarskega skakalca, a gre lepo po vrsti. Po koncu današnjega je povedal: "Med prvim skokom me je skakalnica malce presenetila, v drugo je bilo kar dobro, pri tretjem tehnično bolje. Prelet bom moral še naštudirati. Nov zalet se malce pozna. Malce se moram prilagoditi. Verjamem, da bom temu kos. Vzdušje je bilo že prvi dan krasno."

Domen upa, da se bo jutri čudežno obrnilo

Z zaletno smučino pa se še ni spoprijateljil njegov brat Domen Prevc, ki upa, da bo vse skupaj prespal in bo v petek že pokazal drugačen obraz: "Na televiziji so me vprašali, kolikšno je bilo moje zadovoljstvo, če bi ga moral oceniti z od 5 do 10. 4, nezadostno. Pričakoval sem več. Z novo smučino imam preglavice. Mislil sem, da se bom hitreje navadil. Glede na skoke sem lahko optimističen. Z dvema normalnima skokoma moram priti med deseterico, top 6. Danes je bila katastrofa. Upam, da je recept to, da prespim in se bo jutri čudežno obrnilo."

Domen Prevc se še ni ujel z novo smučino. Foto: www.alesfevzer.com

Pred petkovim avditorijem bosta v Planici nastopila še mlada Maksim Bartolj in Žak Mogel, prekratka pa sta bila Žiga Jelar, ki ima težko sezono, in Matija Vidic.

"Dober dan je za nami. Večina fantov je morala preizkusiti smučino. Profil je drugačen. Spoznaven dan je bil. Zelo visoko raven so pokazali. Naredili so napake in dobrodošlo je, da vedo, da so delali napake in da se jih da odpraviti. Škoda za Žigo. Zelo lepo je oddelal danes pri trening skokih. V kvalifikacijah je bila verjetno prisotna prevelika želja. Sezona ni bila ravno najboljša. Veliko smo se naučili," pa je dan pokomentiral prvi mož stroke v slovenske A reprezentanci Robert Hrgota.