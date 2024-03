Pod vidnejšo fair play potezo v svetu zimskih športov leta 2023 se je lansko pomlad podpisal slovenski smučarski skakalec Anže Lanišek. Ta je ob koncu lanske sezone svetovnega pokala na zmagovalni oder v Planici prinesel kartonasto podobo prijatelja Dawida Kubackega, ki je moral sezono predčasno končati zaradi zdravstvenih težav žene Marte, in s tem jasno opozoril, da si Poljak zasluži mesto med najboljšimi tremi.

Fotografija, ki pove več kot tisoč besed. Foto: Guliverimage/Vladimir Fedorenko

"Izjemna športna drža, plemenito delovanje, spodbujanje športnega duha ..."

Za potezo je po četrtkovih kvalifikacijah v Planici prejel nagrado iz rok poljskega predsednika Andrzeja Dude. Kot so zapisali pri Smučarski zvezi Slovenije, so odlikovanje Anžetu podelili za njegovo izjemno športno držo, plemenito delovanje ter spodbujanje duha poštenega tekmovanja v športu, za spodbujanje zelo dobrih odnosov med Poljaki in Slovenci, pa tudi med državama.

Del poljskega in slovenskega skakalnega tabora ob poljskem predsedniku in slovenski predsednici Nataši Pirc Musar. Foto: Mediaspeed

Lanišek: Da mladi vedo, da niso pomembni le rezultati

"Zelo lepo, počaščen sem. Gesta je prišla iz srca. Upam, da je to lahko dober zgled mladim, da vedo, da ni vse samo tekma, da ni pomemben le rezultat, ampak tudi to, da pokažeš človeško stran. To je zelo pomembno. Preprosto je to stvar, ki se je mora vsak športnik držati. Ko enkrat postaneš športnik, imaš pred seboj pravila fair-playa. Vsi se poskušamo ravnati po njih. Seveda vsak dela napake, tudi jaz, saj smo le ljudje, a poskušam biti čim bolj spoštljiv do drugih," je po prejemu priznanja slovenskim novinarjem dejal Lanišek, ki je za to, da bo prejel zlati križ, izvedel prek elektronske pošte v Trondheimu.

"Počaščen sem. Gesta je prišla iz srca. Upam, da je to lahko dober zgled mladim, da vedo, da ni vse samo tekma, da ni pomemben le rezultat, ampak tudi to, da pokažeš človeško stran," pravi Lanišek. Foto: J. L.

Kubacki: Vesel sem, da znamo danes še nagraditi takšna dejanja

Ob novi obuditvi čustvene Laniškove geste smo o tej ob Letalnici povprašali še 34-letnega Kubackega, ki se je prijatelju še enkrat zahvalil. "Res lepo, da bo še naš predsednik nagradil njegovo dejanje, ki je bilo res krasno. Zaslužil si je to priznanje. Njegova gesta je prišla povsem spontano, zdelo se mu je povsem običajno, da naredi, kar je. Pa ne le on, tudi njegova družina je vpletena v to zgodbo in tudi preostali fantje iz svetovnega pokala so pokazali, da so velike osebe. Lahko rečem le, da sem vesel, da znamo danes še nagraditi takšna dejanja," nam je ob planiški velikanki razlagal nasmejani Kubacki.

Dawid Kubacki se je po lanski odsotnosti vrnil v Planico, tekme si bo tu ogledala tudi žena Marta. Foto: Sportida

Vrnil se je pod Ponce, prišla je tudi žena

Kot pravi, je izjemno vesel, da se je lahko vrnil pod Ponce. Pa ne le on, med navijače se je pomešala tudi žena Marta. "Res sem vesel, da sem se vrnil. Ko smo včeraj prišli v Planico, je bilo še vse mirno, bil sem povsem miren, ko pa smo se danes pripeljali do letalnice, so me prevzela močna čustva. Tudi Marta, ki je na srečo dobro, je tukaj nekje, v tej množici. Prišla si je ogledat zaključek sezone. Malo opazujem naokoli in jo poskušam najti, a v tej množici mi za zdaj še ni uspelo (smeh, op. a.)," je zgovorni Poljak pogledoval proti polnim tribunam, na katerih so organizatorji našteli okoli 13.600 gledalcev. Večina je bila otrok, saj je bil tudi letos četrtek dopoldan tradicionalno rezerviran za šolarje in tudi vrtčevske otroke.

Kvalifikacije si je ogledalo več kot 13 tisoč gledalcev, pretežno otrok. Foto: www.alesfevzer.com

"Razlog, zakaj imamo tako radi Planico"

"Lepo je videti, da si je že kvalifikacije ogledalo toliko ljudi. Vzdušje ob letalnici je že danes odlično in to je eden od razlogov, zakaj imamo tako radi Planico," pravi Kubacki, ki je manj prešerne volje, ko beseda nanese na sezono poljskih smučarskih skakalcev, ki nikakor niso našli recepta za preboj med najboljše.

"Za mano je res težka sezona, glede rezultatov ne morem povedati veliko spodbudnega. A čas za zaključke bo po sezoni." Foto: www.alesfevzer.com

O sezoni raje po njej

"Za mano je res težka sezona, še vedno je težko, glede rezultatov ne morem povedati veliko spodbudnega. A čas za zaključke bo po sezoni. Menim, da poznam razloge, zakaj naš tabor ne dosega najvišjih rezultatov, zakaj ne tekmujemo na želeni ravni, a ne bi še govoril o njih. Najprej se bomo pogovorili s fanti, po sezoni pa v medije poslali tudi naše videnje celotnega dogajanja," je še dodal 27. skakalec sezone.

Današnje kvalifikacije je končal na 26. mestu, naslednji poleti v Planici ga tako čakajo v petek popoldan, ko bo nastopil na posamični tekmi.