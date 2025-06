Novinec, ki bi lahko močno presegel že uveljavljene kriptovalute

Foto: LA KADJ LLC

Napoved cene za XYZVerse ($XYZ): je mogoče povečanje vrednosti za 30-krat?

XYZVerse je vstopil na trg meme kovancev v času, ko tokeni, ki jih poganja skupnost, še vedno prevladujejo v špekulativnem trgovanju. Povečanje priljubljenosti meme kovancev, kot so PEPE, Dogwifhat in Bonk, dokazuje, da lahko močna blagovna znamka, viralni marketing in angažiranost skupnosti privedejo do ogromnih dobičkov.

Širši trgovalni sentiment prav tako igra ključno vlogo pri potencialu XYZVerse. Ker se bliža sezona altcoinov, meme kovanci z nižjo tržno kapitalizacijo doživljajo povečano zanimanje vlagateljev. Glede na to, da je XYZVerse še vedno v predprodaji, bi lahko izkoristil to valovanje, če si zagotovi strateške vključitve na borzah in ohrani navdušenje skupnosti po lansiranju.

Ključne prednosti XYZVerse na trenutnem trgu:

močna blagovna znamka s partnerstvi v športu in med vplivneži, ki povečuje svojo privlačnost,

deflacijski mehanizmi (17,13 odstotka), ki zmanjšujejo pritisk na ponudbo,

dodelitev likvidnosti (15 odstotkov) za podporo stabilnosti po lansiranju,

spodbude za skupnost (deset odstotkov), ki spodbujajo angažiranost in dolgoročno ohranjanje žetonov.

Napoved cene za $XYZ:

trenutna cena predprodaje: 0,003333 dolarja,

predvidena ciljna cena po predprodaji: 0,10 dolarja (po ocenah projekta),

potencialni ATH (od eden do dva tedna po lansiranju): od 0,15 do 0,25 dolarja (če povpraševanje naraste in vključitve na borze spodbudijo FOMO),

dolgoročni potencial (od šest do 12 mesecev): od 0,20 do 0,40 dolarja (če projekt zagotovi glavna partnerstva in vključitve na borzah).

Realistična pričakovanja: ali bo XYZ dosegel 0,10 dolarja?

Tridesetkratni skok od predprodaje do 0,10 dolarja je mogoč, vendar je odvisen od naslednjih dejavnikov:

močne vključitve na borzah – če XYZVerse pristane na večjih platformah CEX , kot so KuCoin, OKX ali Binance, bi lahko njegova cena na dan lansiranja strmo zrasla,

vztrajne rasti skupnosti – meme kovanci potrebujejo viralni zagon, in če XYZVerse izpolni svoja partnerstva z vplivneži v športu, bi lahko spodbudil množično angažiranost na družbenih omrežjih,

tržnih pogojev – če bo vrednost bitcoina in altcoinov rastla še naprej, lahko špekulativna sredstva, kot je XYZVerse, izkoristijo ugodne pogoje.

Je mogoče, da bi vrednost $XYZ narasla za tri tisoč odstotkov?

XYZVerse ima vse sestavine za močan zagon, vendar je dolgoročni uspeh odvisen od izvedbe. Če ekipa zagotovi močan marketing, visokoprofilne vključitve na borzah in pravo angažiranost skupnosti, bi lahko cilj +0,10 dolarja (kar predstavlja približno tritisočodstotno rast trenutne cene) postal dosegljiv.

XRP: kriptovaluta, ki si prizadeva revolucionirati globalna plačila

XRP je digitalna valuta, zasnovana za hitre in cenovno dostopne mednarodne denarne prenose. Deluje na XRP Ledgerju, decentraliziranem sistemu brez osrednje oblasti, kar zagotavlja varne in nepreklicne transakcije. Ustvarili so jo Jed McCaleb, Arthur Britto in David Schwartz, sprva pa je bilo izdano sto milijard kovancev XRP. Podjetje Ripple, ki je prejelo 80 milijard XRP, uporablja to valuto za izboljšanje likvidnosti in podporo ekosistemu. Z XRP je prenos denarja prek meja tako enostaven kot pošiljanje elektronske pošte, brez potrebe po bančnem računu.

Na današnjem trgu XRP izstopa po hitrosti in nizkih stroških transakcij. Za razliko od nekaterih kriptovalut, ki so lahko počasne in drage, XRP omogoča hitre poravnave, zaradi česar je privlačen tako za podjetja kot posameznike. Njegova odpornost proti cenzuri in odprtost še dodatno povečujeta njegovo privlačnost. Ker se povpraševanje po hitrejših in učinkovitejših plačilnih metodah povečuje, tehnologija XRP postavlja to kriptovaluto kot močnega kandidata v svetu kriptovalut. Čeprav so tržni trendi nepredvidljivi, pa osredotočenost XRP na reševanje resničnih težav daje valuti potencial, da uspeva v spreminjajočem se finančnem okolju.

Naročnik oglasnega sporočila je LA KADJ LLC.